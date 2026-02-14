Adıyaman Valisi Dr. Osman Varol, il merkezi ve bağlı köylerde görev yapan muhtarlarla bir toplantıda bir araya geldi. Toplantıda, köylerde karşılaşılan sorunlar, ihtiyaçlar, talepler ve öneriler ele alındı.

Toplantıda muhtarlar, köylerine ilişkin ihtiyaç ve beklentilerini söz alarak iletti. Görüşmelerde, il genelinde gerçekleştirilen anahtar teslimi konutlardan eğitim, sağlık, tarım, altyapı ve üstyapı çalışmalarına, yol yapımı ve içme suyu hizmetlerine kadar vatandaşların sosyal hayatını doğrudan etkileyen konular değerlendirildi ve çözüm önerileri tartışıldı.

Vali Dr. Osman Varol, köylerin daha yaşanabilir hale getirilmesi amacıyla muhtarlarla istişare kültürünün sürdürüleceğini belirtti. Ayrıca, ilin en uzak noktalarına kadar vatandaşlara kaliteli hizmet sunma çabalarının devam edeceğini ifade etti.

HABER: ADIYAMAN (PERRE) - Berfin GÜRBÜZ

Kaynak : PERRE