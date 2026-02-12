Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren GAP Gazeteciler Birliği Genel Başkanı Zeynel Abidin Kıymaz, 6 Şubat depremlerinin ardından Adıyaman'ın yeniden ayağa kalkma sürecinde ortak aklın önemine dikkat çekti.

'Deprem sonrası ortak akıl şart'

Kıymaz, yaptığı değerlendirmede şu ifadelere yer verdi:

'6 Şubat depremi sonrasında Adıyaman'ın yeniden ayağa kalkma mücadelesinde; siyasi partiler, sivil toplum kuruluşları, meslek odaları ve tüm paydaşların ortak bir akılla hareket etmesinde büyük fayda vardır.

İYİ Parti, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde grubu bulunan ve ülke genelinde muhalefette etkin bir şekilde çalışmalarını sürdüren bir partidir. Kentimizin sorunlarını dile getirme ve takip etme noktasında, özellikle deprem bölgesinde daha etkili çalışmalar yürütmelerini bekliyoruz.

Biz gazeteciler olarak ülkemiz, ilimiz ve kentimiz için çaba sarf eden hiçbir siyasi parti arasında ayrım yapmayız. Kapımız ve sayfalarımız meşru her siyasi partiye ve her görüşe açıktır.'

'Adıyaman'da daha etkin çalışacağız'

İYİ Parti Adıyaman İl Başkanı Ahmet Türk ise kurultay süreci nedeniyle bir süre ertelenen saha çalışmalarına yeniden hız verdiklerini belirterek şunları söyledi:

'İYİ Parti kurulduğu günden bu yana etkin bir siyasi çalışma yürütmektedir. Sayın Meral Akşener'in genel başkanlığı bırakmasının ardından yapılan kongrede, genel başkanlık yarışını başarıyla tamamlayan Sayın Musavat Dervişoğlu'nun performansı bizleri gururlandırmaktadır. Türk siyaseti bu süreçle birlikte daha da güçlenmiştir.

İYİ Parti olarak Türkiye'nin meselelerini çözebilecek kadrolara ve iradeye sahibiz. Deprem bölgesinde de daha etkin ve kararlı bir çalışma yürütmeye devam edeceğiz.'

Plaket takdimi

Ziyaretin sonunda, İYİ Parti Adıyaman İl Başkanı Ahmet Türk tarafından GAP Gazeteciler Birliği Genel Başkanı Zeynel Abidin Kıymaz'a günün anısına plaket takdim edildi.

Ziyarette; İYİ Parti'den İl Başkanı Ahmet Türk, Merkez İlçe Başkanı Bahtiyar Çavuş, Sivil Toplumla İlişkilerden Sorumlu İl Başkan Yardımcısı Hakan Çetinkaya, Merkez İlçe Başkan Yardımcısı Hamza Özçelik ve İl Başkan Yardımcısı Ali Kaya yer aldı.

GAP Gazeteciler Birliği Genel Merkezi'nde ise Genel Başkan Zeynel Abidin Kıymaz'ın yanı sıra genel başkan danışmanları Hakan Karaaslan ve Hakan Danış hazır bulundu.

Nezaket ortamında gerçekleşen ziyaret, karşılıklı iyi dilek ve temennilerle sona erdi.

Haber-ADIYAMAN (PERRE) - (Berfin GÜRBÜZ)

Kaynak : PERRE