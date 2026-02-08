Adıyaman'da kurulan semt pazarında sebze ve meyve fiyatlarındaki artış hem vatandaşlar hem de pazarcı esnafı tarafından dile getirildi. Adıyaman'da kurulan semt pazarında en yüksek fiyat 100 TL ile kivide görüldü. Kiviyi 85 TL'den satılan biber ve salatalık takip ederken, nar 75 TL, domates ise 60 TL'den tezgâhlarda yer aldı. Pazarda en düşük fiyatlı ürünler ise 15 TL ile patates ve maydanoz oldu.

Adıyaman'da pazara çıkan vatandaşlar, sebze ve meyve fiyatlarındaki yükselişe dikkat çekerek, 'Her tarafı su bastı, bu yüzden sebzelerin ve meyvelerin fiyatları arttı. Zamlar çok fazla, ürünleri almakta zorlanıyoruz. Özellikle meyve fiyatları çok yüksek ve almakta sıkıntı yaşıyoruz. Zam üzerine zam geliyor, emekliler artık birçok gıdayı alamaz hale geldi' ifadelerini kullandı.

Pazarcı esnafı ise Antalya ve Mersin'de yaşanan sel nedeniyle fiyatların yükseldiğini belirterek, 'Antalya ve Mersin'deki selden dolayı fiyatlar yüksek. Saat üç pazar bomboş, ürünler elimizde kaldı. Vatandaşın alım gücü düşük. Fiyatlar daha da yükselecek' dedi.

Pazardaki sebze ve meyve fiyatları şu şekilde:

Kivi: 100 TL

Biber: 85 TL

Salatalık: 85 TL

Nar: 75 TL

Domates: 60 TL

Elma: 50 TL

Patlıcan: 50 TL

Yeşil soğan: 40 TL

Muz: 40 TL

Mandalina: 30 TL

Ispanak: 25 TL

Turp: 20 TL

Patates: 15 TL

Maydanoz: 15 TL

HABER: ADIYAMAN (PERRE) - Şeriban ÖZÇAKMAK-Berfin GÜRBÜZ

Kaynak : PERRE