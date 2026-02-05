Anahtar Parti Adıyaman İl Başkanı Emircan Ahmet Alsan, 6 Şubat depremlerinin yıl dönümü yaklaşırken kamuoyuna yönelik yazılı bir basın açıklaması yaptı. Depremlerin ardından şehirde yürütülen yeniden inşa çalışmalarının tek başına yeterli olmadığını vurgulayan Başkan Alsan, kalıcı istihdam ve üretim politikalarının hayata geçirilmemesi halinde Adıyaman'ın yeni bir krizle karşı karşıya kalacağını ifade etti. Başkan Alsan, 'Asıl büyük depremin, inşaatlar tamamlandığında Adıyaman'ın işsizlikle baş başa bırakılması olduğunu açıkça ifade ediyoruz' ifadelerini kullandı.

'Asıl Büyük Deprem İşsizlik Olacak'

Şehirde devam eden inşaat faaliyetlerine dikkat çeken Başkan Alsan, geçici istihdamın kalıcı çözümlerle desteklenmediğini belirterek, 'Bugün Adıyaman'da yükselen inşaatlar yarın bitecek. Peki sonra ne olacak? Asıl büyük depremin, inşaatlar tamamlandığında Adıyaman'ın işsizlikle baş başa bırakılması olduğunu açıkça ifade ediyoruz' ifadelerini kullandı.

Alsan, açıklamasının tamamında şu ifadelere yer verdi:

'6 Şubat 2023'te yaşanan ve Adıyaman'ı derinden sarsan büyük depremler; canlarımızı, evlerimizi, sokaklarımızı ve hatıralarımızı yerle bir etti. Aradan geçen üç yıla rağmen, şehirde yaraların yalnızca betonla sarılmaya çalışıldığını, ancak insanı yaşatacak esas meselelerin göz ardı edildiğini üzülerek görmekteyiz.

Bugün Adıyaman'da yükselen inşaatlar, yarın bitecek. Peki sonra ne olacak?

Asıl büyük depremin, inşaatlar tamamlandığında Adıyaman'ın işsizlikle baş başa bırakılması olduğunu açıkça ifade ediyoruz. Geçici çözümlerle, yalnızca inşaat odaklı bir toparlanma anlayışıyla bu şehir ayağa kalkamaz. Beton biter, vinçler sökülür; geriye işsiz, umutsuz ve göçe zorlanan bir şehir kalır.

Deprem sonrası süreçte binlerce hemşehrimiz inşaatlarda geçici olarak istihdam edildi. Ancak bu istihdamın kalıcı olmadığı başından beri bilinmesine rağmen, ne yazık ki Adıyaman'ın üretim, istihdam ve ekonomik geleceğini güvence altına alacak tek bir somut plan ortaya konulmamıştır.

Anahtar Parti Olarak Soruyoruz:

İnşaatlar bittikten sonra Adıyamanlı gençler nerede çalışacak?

Esnaf, sanayici, çiftçi hangi desteklerle ayakta tutulacak?

Göçü durduracak, tersine göçü teşvik edecek hangi adımlar atıldı?

Acil Yapılması Gerekenler

Anahtar Parti olarak çözümün adresi olma sorumluluğuyla buradan açık çağrıda bulunuyoruz:

1.Adıyaman'a Özel İstihdam ve Üretim Master Planı derhal hazırlanmalıdır.

2. Organize Sanayi Bölgeleri genişletilmeli, yeni sektörler (tarım teknolojileri, gıda işleme, tekstil, yenilenebilir enerji) için yatırım teşvikleri artırılmalıdır.

3. Depremden etkilenen esnaf ve KOBİ'lere uzun vadeli, faizsiz ve geri ödemesi üretime endeksli destekler sağlanmalıdır.

4. Gençler için mesleki eğitim ve istihdam garantili programlar hayata geçirilmelidir.

5. Tarım ve hayvancılıkta Adıyaman'ın potansiyelini açığa çıkaracak kooperatifleşme ve alım garantili üretim modeli uygulanmalıdır.

6. Kamu yatırımları yalnızca bina yapımına değil, kalıcı iş alanları oluşturacak projelere yönlendirilmelidir.

7. Kentsel dönüşüm alanları yerel müteahhitler tarafından yapılmalıdır.Şehirde kazanılan şehirde kalmalıdır.

Unutulmamalıdır ki; Şehirler sadece binalarla değil, işle, aşla ve umutla ayağa kalkar.

Anahtar Parti olarak bizler, Adıyaman'ın kaderinin geçici çözümlere mahkûm edilmesine sessiz kalmayacağız. Depremin yaralarını sarmak, yalnızca enkaz kaldırmak değildir; asıl sorumluluk, insanımızın yarınını güvence altına almaktır.

Buradan bir kez daha uyarıyoruz:

İşsizlikle gelen bir çöküş, yeni bir felakettir.

Ve bu felaket kapıdadır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.'

