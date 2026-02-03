Eğitim-Bir-Sen Adıyaman Şubesi tarafından eğitim öğretim yılının ikinci yarısı başlarken Eğitim-Bir-Sen Genel Başkan Yardımcısı Ali Deniz’in de katılımıyla istişare ve çözüm toplantıları gerçekleştirildi. Ayrı ayrı olmak üzere okul müdürleri ve işyeri temsilcileri ile gerçekleştirilen toplantılarda sendikal çalışmaların yanı sıra 4688 Sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu hakkındaki sıkıntılar ve çözüm önerileri istişare edildi.

Toplantıda konuşan Eğitim-Bir-Sen Genel Başkan Yardımcısı Ali Deniz “Kazanımlarımız, ideallerimiz, çalışmalarımız, elde ettiklerimiz, mücadelesini verdiklerimiz yönüyle kıymetli bir toplantıyı tamamladık. Her kazanımın altında alın terimiz ve gayretimiz var” dedi.

“İstişare toplantılarımızla, sendikal vizyonumuzu derinleştiriyor, deneyimlerimizi paylaşıyor ve geleceğe dair yol haritalarımızı hep birlikte şekillendiriyoruz” ifadelerini kullanan Deniz, 8. Dönem Toplu Sözleşme’de memurun gerçeklerini görmeyen, piyasa şartlarını görmezden gelen işverenin ve hakem kurulunun ücret politikası nedeniyle kamuda ücret çarpıklığı yaşandığını, bunun da iş barışını bozduğunu, memuru itibarsızlaştırdığını belirterek, gerek bütçe görüşmeleri sırasında gerekse 15 Ocak’ta 2026 yılının ilk maaş gününde Hazine ve Maliye Bakanlığı önünde ve bütün illerde yaptıkları eylemlerle bu konuda seslerini yükselttiklerini, hükûmete gerçekleri haykırdıklarını aktardı.

Ali Deniz, şunları kaydetti: “İtirazlarımız net. Ben bir kez daha buradan, seslenmek istiyorum. Mevcut maaşlar memurun hak ettiği ücreti alamadığının işaretidir. Onun için mutabakat sağlayamıyoruz. Kamu işvereninin ve hakem kurulunun reva gördüğü zam oranları sadra şifa değil. Enflasyon karşısında bordrolular eziliyor, insan onuruna yaraşır bir hayat sürdüremiyor, zorunlu ihtiyaç kalemleri, özellikle en büyük gider kalemleri olan mutfak masrafları ve kiralardaki artışlar sabit gelirliyi yoksullaştırıyor, kamudaki ücret çarpıklığı çalışma barışını bozuyor, seyyanen zam yansıtılmadığı için emekli küstüren ekonomi bürokrasisi, kamuda memur aleyhine açılan makastan dolayı şimdi de memuru küstürüyor. Yapılması gereken ise belli. Emekliliğe yansıyacak şekilde ek ödemeyle, bir refah payı verilmesiyle 6,5 milyonluk kitle bu cendereden çıkarılmalı, kamudaki ücret çarpıklığı giderilmeli, sabit gelirli vergi yükünden kurtarılmalı, gelir vergisi yüzde 15’e sabitlenmelidir. Emeklilerin haykırışı görülmeli, 8.077 TL seyyanen ödemenin bugünkü karşılığı olan 21.150 TL emeklilere de verilmelidir. Emekli aylığı ile görev aylığı arasındaki uçurum kapatılmalı, bütün gelir kalemleri emekliliğe esas sayılmalı.”

Eğitim-Bir-Sen Adıyaman Şube Başkanı Mehmet Demir de, “ katılımlarıyla bizleri onurlandıran Genel Başkan Yardımcımız Ali Deniz ve tüm okul müdürlerimize teşekkür ederim” dedi. Norm kadro fazlalığının, bakanlığın personel politikalarının yürütülmesinde en büyük handikap, bugün itibarıyla en büyük sorun alanı hâline geldiğini belirten Demir, “Öğretmen açığının kapatılması, sınıfların öğretmensiz kalmaması, bölgeler arası adil bir öğretmen dağılımını sağlamak adına atılan adımları çocuklarımız ve geleceğimiz açısından önemli görüyoruz. Ancak bu yapılırken aile bütünlüğünün parçalanması gibi kabulü mümkün olmayan uygulamalardan da uzak durulması gerekiyor. Bakanlık, norm kadro fazlası engelli öğretmenlerin resen atanmaları gibi hak kayıplarına yol açan sorunların çözümünde duyarlı ve olumlu adımları hızlıca attı. Ancak aynı duyarlı yaklaşım, aile bütünlüğünün korunması başta olmak üzere hak kayıpları ve mağduriyetler oluşturmayacak uygulamalarla da gösterilmelidir” değerlendirmesinde bulundu.

Mehmet Demir, öğretmenlik mesleğinin niteliğinin artırılmasını hedefleyen, öğretmenlerin kariyer yolculuklarında yardımcı olacak her türden düzenlemenin desteği ve takdiri hak ettiğinin altını çizerek, “Bu amaçla kurulan Millî Eğitim Akademisi’ni de amaçları ve hedefleri yönünden olumlu buluyoruz. Ancak taşıdığı belirsizlikler soru işaretlerine neden olmakta, eğitici personelin seçilmesi ve görevlendirilmesinde izlenecek yöntem ve program içeriklerinin belli olmaması gibi eksikliklerin bir an önce giderilmesi gerekiyor” dedi.

Kazanılmış hakların ihlalini önleme noktasında yöneticilik görevinde edinilmiş bilgi birikimi ve tecrübeyi koruyacak tedbirler, üniversitelerin ‘Akademik zam’ sorunu, Ek ders ücretleri gibi eğitim camiasının bir çok sorununun istişare edildiği istişare toplantılarının düzenli aralıklarla devam ettirileceği belirtildi.

Ayrıca Ortaokul, Lise ve Mesleki Eğitim okullarının üye müdürleriyle yapılan toplantıya Eğitime Destek Platformu (EDEP) Bölge Başkanı Yakup Akıncıoğlu ile birlikte EDEP İl Başkanı Abdulkadir Kurt da katıldı. Eğitime Destek Platformu (EDEP) Bölge Başkanı Yakup Akıncıoğlu ikinci yarıyılda okullarda seçmeli derslerinin seçim işlemlerinin yapılacağını belirterek okul yöneticilerinin, değerlerimizi ve kültürümüzü gençlerimize aktarmayı sağlayacak derslerin seçilmesine gençlerin teşvik edilmesinin önemine vurgu yaptı. EDEP İl Başkanı Abdulkadir Kurt ise platform olarak yapılan çalışmalar hakkında bilgilendirmelerde bulundu.