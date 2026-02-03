Adıyaman Valisi Dr. Osman Varol, il ekonomisinin lokomotifi konumunda bulunan Adıyaman Organize Sanayi Bölgesi'ni (OSB) ziyaret etti. Ziyaret kapsamında Vali Varol, OSB Başkanı Abdulkadir Çelenk'ten bölgenin mevcut durumu hakkında bilgi aldı.

Vali Varol'a, Organize Sanayi Bölgesi'nde yürütülen faaliyetler, devam eden çalışmalar ile sanayicilerin ihtiyaç ve taleplerine ilişkin kapsamlı bir brifing sunuldu. Görüşmede, üretim kapasitesinin artırılmasına yönelik çalışmalar ve sanayicilerin karşılaştığı sorunlar da ele alındı.

Ziyaret sırasında OSB'nin gelişiminin Adıyaman ekonomisi açısından taşıdığı öneme vurgu yapılırken, kamu ve özel sektör iş birliğinin güçlendirilmesine yönelik değerlendirmelerde bulunuldu.

Kaynak : PERRE