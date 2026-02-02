Adıyaman Sulama Birliği Başkanı Mehmet Eryılmaz, son günlerde bazı basın yayın organları ve sosyal medya platformlarında Birlik ve Başkanlık hakkında ortaya atılan iddialar üzerine kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla açıklama yaptı.

Başkan Eryılmaz açıklamasında, Birliğin Cumhurbaşkanlığı kararnamesi doğrultusunda yeniden yapılandırıldığını belirterek, tüm faaliyetlerin ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde, şeffaf ve denetime açık bir şekilde sürdürüldüğünü vurguladı.

Mali Kayıtlar ve Tahsilat İşlemleri:

Eryılmaz, 'Faturasız tahsilat' ve 'kayıtsız para toplama' iddialarının tamamen gerçek dışı olduğunu ifade ederek, Birlikteki tüm mali işlemlerin 6183 sayılı Kanun ve ilgili mali mevzuata uygun olarak yalnızca resmî makbuz karşılığında gerçekleştirildiğini belirtti. Muhasebe kayıtlarının hem dijital hem de fiziki ortamda eksiksiz korunduğunu ve her türlü idari ve adli denetime her an hazır olduğunu kaydetti.

Arşiv ve Belge Yönetimi:

Başkan, 'Muhasebe kayıtlarının imha edildiği' yönündeki söylemlerin kurumun itibarını zedelemeye yönelik asılsız ithamlar olduğunu belirterek, 'Birliğimize ait tek bir evrak dahi imha edilmemiş; aksine tüm arşivler yasal saklama süreleri ve usullerine uygun olarak muhafaza altına alınmıştır' ifadelerine yer verdi.

Personel İşlemleri ve Disiplin Süreci:

Eryılmaz, iş akdi feshedilen şahıslarla ilgili kararların iddia edildiği gibi 'itiraz' nedeniyle değil, iş ahlakına aykırı davranışlar, disiplin ihlalleri ve kurum içi huzuru bozan somut olaylar (resmî kayıtlara ve jandarma tutanaklarına yansıyan vakalar) neticesinde alındığını açıkladı. Ayrıca, 6172 sayılı Sulama Birlikleri Kanunu uyarınca sezonluk çalışan personelin istihdam sürecinin tamamen yasal sınırlara tabi olduğunu belirterek, mevsimlik personelin sözleşme sürelerinin sona ermesinin rutin bir idari işlem olduğunu ifade etti.

Hizmet Kapasitesindeki Artış ve Şeffaf Su Dağıtımı:

Başkan Eryılmaz, kurumun polemiklerle değil hizmetle büyüdüğünü vurgulayarak, mevcut yönetim döneminde sulanabilir alan miktarının 50.000 dekardan 130.000 dekara çıkarıldığını, pompaj istasyonlarında enerji verimliliğinin artırılarak kamu kaynaklarının korunduğunu ve su dağıtımının şahsa özel değil, DSİ tarafından onaylanan resmi sulama planları ve teknik kriterlere göre adil bir şekilde yapıldığını açıkladı.

Eryılmaz, açıklamasını şöyle tamamladı: 'Adıyaman Sulama Birliği, çiftçimizin emeğini koruyan ve hukuk devletinin ilkelerine sıkı sıkıya bağlı bir kamu kurumudur. Kurumsal itibarımızı hedef alan, somut delilden yoksun ve art niyetli beyanlara karşı yasal haklarımızı sonuna kadar kullanacağımızı bildiririz. Halkımızın, sahadaki başarısı tescilli olan kurumumuza yönelik bu tür algı operasyonlarına itibar etmemesini istirham ederiz.'

Kaynak : PERRE