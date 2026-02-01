Adıyaman Sulama Birliği Başkanı Mehmet Eryılmaz, bazı basın yayın organları ve sosyal medya platformlarında Adıyaman Sulama Birliği ile Birlik Başkanlığı hakkında gündeme getirilen iddialar üzerine kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla yazılı bir açıklama yaptı. Eryılmaz, Sulama Birliği'nin Cumhurbaşkanlığı kararnamesi doğrultusunda yeniden yapılandırıldığını belirterek, tüm faaliyetlerin ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde, şeffaf ve denetime açık bir şekilde sürdürüldüğünü ifade etti.

Başkan Eryılmaz yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı;

'Son günlerde bazı basın yayın organları ve sosyal medya platformlarında, Adıyaman Sulama Birliği ve Birlik Başkanlığımız hakkında ortaya atılan iddialar üzerine, kamuoyunu doğru bilgilendirmek amacıyla aşağıdaki açıklamanın yapılması zaruri görülmüştür.

Birliğimiz, Cumhurbaşkanlığı kararnamesi doğrultusunda yeniden yapılandırılmış olup, tüm faaliyetlerini ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde, şeffaf ve denetime açık bir şekilde sürdürmektedir.

1. Mali Kayıtlar ve Tahsilat İşlemleri Hakkında: 'Faturasız tahsilat' ve 'kayıtsız para toplama' iddiaları tamamen gerçek dışıdır. Birliğimizdeki tüm mali işlemler, 6183 sayılı Kanun ve ilgili mali mevzuata uygun olarak, yalnızca resmî makbuz karşılığında gerçekleştirilmektedir. Muhasebe kayıtlarımız hem dijital hem de fiziki ortamda eksiksiz korunmakta olup, her türlü idari ve adli denetime her an hazırdır.

2. Arşiv ve Belge Yönetimi: 'Muhasebe kayıtlarının imha edildiği' yönündeki söylemler, kurumumuzun itibarını zedelemeye yönelik asılsız ithamlardır. Birliğimize ait tek bir evrak dahi imha edilmemiş; aksine tüm arşivlerimiz yasal saklama süreleri ve usullerine uygun olarak muhafaza altına alınmıştır.

3. Personel İşlemleri ve Disiplin Süreci: İş akdi feshedilen şahıslarla ilgili kararlar; iddia edildiği gibi 'itiraz' nedeniyle değil; iş ahlakına aykırı davranışlar, disiplin ihlalleri ve kurum içi huzuru bozan somut olaylar (resmî kayıtlara ve jandarma tutanaklarına yansıyan vakalar) neticesinde alınmıştır.

Önemli Not: 6172 sayılı Sulama Birlikleri Kanunu uyarınca, sezonluk çalışan personelin istihdam süreci tamamen yasal sınırlara tabidir. Mevsimlik personelin sözleşme sürelerinin sona ermesi, rutin bir idari işlemdir.

4. Hizmet Kapasitesindeki Artış ve Şeffaf Su Dağıtımı: Kurumumuz polemiklerle değil, hizmetle büyümektedir. Mevcut yönetim döneminde:

* Sulanabilir alan miktarı 50.000 dekardan 130.000 dekara çıkarılmıştır.

* Pompaj istasyonlarında enerji verimliliği artırılarak kamu kaynakları korunmuştur.

* Su dağıtımı, şahsa özel değil; DSİ tarafından onaylanan resmî sulama planları ve teknik kriterlere göre adil bir şekilde yapılmaktadır.

Sonuç olarak; Adıyaman Sulama Birliği, çiftçimizin emeğini koruyan ve hukuk devletinin ilkelerine sıkı sıkıya bağlı bir kamu kurumudur. Kurumsal itibarımızı hedef alan, somut delilden yoksun ve art niyetli beyanlara karşı yasal haklarımızı sonuna kadar kullanacağımızı bildiririz.

Halkımızın, sahadaki başarısı tescilli olan kurumumuza yönelik bu tür algı operasyonlarına itibar etmemesini istirham ederiz.'

Kaynak : PERRE