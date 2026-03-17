Adıyaman Emek ve Demokrasi Platformu tarafından 16 Mart 1988'de Irak'ın Halepçe kentinde gerçekleştirilen kimyasal saldırının 38. yılı nedeniyle Pir Sultan Abdal Kültür Derneği Adıyaman Şubesi'nde anma programı düzenlendi. Pir Sultan Abdal Kültür Derneği Adıyaman Şube BaşkanI Ali Sekman okudu. Sekman, Halepçe Katliamı'nın insanlık tarihinin en karanlık sayfalarından biri olduğunu belirterek, 'Binlerce Kürt; kadın, çocuk, yaşlı demeden kimyasal gazlarla katledildi. Halepçe'de yalnızca bir kent değil, insanlığın vicdanı hedef alındı' dedi.

Katliamların yalnızca Halepçe ile sınırlı olmadığını vurgulayan Sekman, Maraş, Çorum, Sivas, Gazi Mahallesi ve Ankara Gar katliamlarını hatırlatarak, geçmişle yüzleşmeden gerçek adalet ve toplumsal barışın mümkün olamayacağını ifade etti.

Sekman, açıklamasının tamamında şu ifadelere yer verdi:

'Halepçe'yi unutmadık, unutturmayacağız! 16 Mart 1988'de Irak'ın Halepçe kentinde gerçekleştirilen kimyasal saldırı, insanlık tarihinin en karanlık sayfalarından biri olarak hafızalara kazınmıştır. Saddam Hüseyin rejimi tarafından gerçekleştirilen bu saldırıda binlerce Kürt; kadın, çocuk, yaşlı demeden kimyasal gazlarla katledildi. Halepçe'de yalnızca bir kent değil, insanlığın vicdanı hedef alındı.

Halepçe Katliamı bizlere bir gerçeği hatırlatmaktadır: Halklara karşı işlenen katliamlar, nerede ve kime karşı yapılırsa yapılsın insanlık suçudur ve unutulmadıkça bir daha yaşanmalarının önüne geçilebilir.

Ne yazık ki katliamların acısı yalnızca Halepçe ile sınırlı değildir. Ülkemizde de halkların, emekçilerin ve farklı inançların hedef alındığı pek çok acı yaşanmıştır. Maraş Katliamı, Çorum Katliamı, Sivas Katliamı, Gazi Mahallesi Olayları, Ankara Gar Katliamı ve daha niceleri; bu topraklarda hafızalarımızdan silinmeyen büyük acılar olarak yerini korumaktadır.

Bizler biliyoruz ki; katliamlarla yüzleşmeden gerçek adalet ve toplumsal barış mümkün değildir. Geçmişle yüzleşmek, hakikati ortaya çıkarmak ve sorumluların hesap vermesini sağlamak; demokratik ve eşit bir geleceğin temel şartıdır.

Bizler emek ve demokrasi güçleri olarak; Halepçe'de, Maraş'ta, Çorum'da, Sivas'ta, Gazi'de ve Ankara'da yaşamını yitiren tüm canları saygıyla anıyoruz. Onların anısı önünde söz veriyoruz: Halklara karşı işlenen hiçbir katliamı unutmayacağız, unutturmayacağız.

Halkların eşit, özgür ve barış içinde yaşayacağı bir ülke ve dünya için mücadelemizi büyütmeye devam edeceğiz.

Katliamları unutmadık, unutturmayacağız.

Halepçe'nin, Maraş'ın, Çorum'un, Sivas'ın ve tüm katliamların hesabı sorulana kadar mücadelemiz sürecek.'

Kaynak : PERRE

HABER: ADIYAMAN (PERRE) - Berfin GÜRBÜZ