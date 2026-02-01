Ocak ayını kar yağışları ve soğuk havalarla geçiren Adıyaman'da şubat ayıyla birlikte sağanak yağış beklendiği yağışların yer yer kuvvetli olacağı açıklandıBugün ve yarın şiddetli yağışın etkili olmasının beklendiği Adıyaman genelinde hava sıcaklıkları şu şekilde;
1 Şubat Pazar Adıyaman Hava Durumu
Adıyaman Merkez: 5/ 11
Besni: 4/ 7 Derece
Çelikhan: 2/ 5
Gerger: 4/ 7 Derece
Gölbaşı: 4/ 7 Derece
Kahta: 7 / 10 Derece
Samsat: 8/ 10 Derece
Sincik: 2 / 5 Derece
Tut: 5 / 8 Derece
2 Şubat Adıyaman Hava Durumu
Adıyaman Merkez: 8/ 15
Besni: 8/ 11 Derece
Çelikhan: 3/6
Gerger: 6/ 8 Derece
Gölbaşı: 6/ 8Derece
Kahta: 9 / 14 Derece
Samsat: 9/ 15 Derece
Sincik: 3/ 7 Derece
Tut: 7/ 9 Derece
