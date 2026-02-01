Ocak ayını kar yağışları ve soğuk havalarla geçiren Adıyaman'da şubat ayıyla birlikte sağanak yağış beklendiği yağışların yer yer kuvvetli olacağı açıklandıBugün ve yarın şiddetli yağışın etkili olmasının beklendiği Adıyaman genelinde hava sıcaklıkları şu şekilde;

1 Şubat Pazar Adıyaman Hava Durumu

Adıyaman Merkez: 5/ 11

Besni: 4/ 7 Derece

Çelikhan: 2/ 5

Gerger: 4/ 7 Derece

Gölbaşı: 4/ 7 Derece

Kahta: 7 / 10 Derece

Samsat: 8/ 10 Derece

Sincik: 2 / 5 Derece

Tut: 5 / 8 Derece

2 Şubat Adıyaman Hava Durumu

Adıyaman Merkez: 8/ 15

Besni: 8/ 11 Derece

Çelikhan: 3/6

Gerger: 6/ 8 Derece

Gölbaşı: 6/ 8Derece

Kahta: 9 / 14 Derece

Samsat: 9/ 15 Derece

Sincik: 3/ 7 Derece

Tut: 7/ 9 Derece

Kaynak : PERRE