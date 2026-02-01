AK Parti Teşkilat Başkan Yardımcısı ve Adıyaman Milletvekili Mustafa Alkayış, AK Parti Adıyaman İl Kadın Kolları Başkanlığı tarafından düzenlenen 'Köklerden Geleceğe' Kadın Kolları Teşkilat Çalıştayı programına katıldı.

Programın teşkilat çalışmaları açısından önemli kazanımlar sağladığını ifade eden Alkayış, AK Parti davasının temel dinamiklerinden birinin kadınlar olduğunu vurguladı. Alkayış, 'AK Parti; teşkilat bilinciyle ayakta duran, sahada emek veren ve davasına sahip çıkan bir partidir. Bu yapının en güçlü unsurlarından biri ise kadınlarımızdır. Annelerimiz, eşlerimiz ve kardeşlerimiz fedakârlıkları ve kararlılıklarıyla davamıza büyük katkılar sunmaktadır' dedi.

Kadın kollarının teşkilat yapısı içerisindeki yerine dikkat çeken Alkayış, 'Kadın Kollarımız sadece bir yan yapı değil, AK Parti teşkilat modelinin taşıyıcı unsurlarından biridir. Teşkilatçılığı bilen, sorumluluk alan ve sahayı iyi okuyan bu yapı, partimizin bugünlere gelmesinde önemli rol üstlenmiştir' ifadelerini kullandı.

'Köklerden Geleceğe' temasıyla gerçekleştirilen çalıştayın vizyoner bir yaklaşım ortaya koyduğunu belirten Alkayış, programın istişare kültürünü güçlendirdiğini ve kadın kollarının vizyonunu pekiştirdiğini söyledi. Alkayış, çalıştayın teşkilatlara yeni bir motivasyon kazandıracağına inandığını dile getirdi.

Programın düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür eden Alkayış, İl Kadın Kolları Başkanı Saliha Diler ve yönetim kurulu üyelerine şükranlarını sunarak, çalıştayın Adıyaman ve AK Parti kadın kolları teşkilatı için hayırlı olmasını temenni etti.

HABER: ADIYAMAN (PERRE) - Şeriban ÖZÇAKMAK

Kaynak : PERRE