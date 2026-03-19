Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla gerçekleştirilen büyükelçi atamalarına ilişkin kararlar, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi. Atama kararlarına göre, Türkiye'nin farklı dış temsilciliklerinde görev değişimi yaşandı.

Önemli Temsilciliklerde Görev Değişimi

Yayımlanan karara göre, El Salvador nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine Letonya nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi Şule Öztunç getirildi. Letonya nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine ise Protokol ve Diplomatik İşlemler Genel Müdürü Ahmet Cemil Miroğlu atandı.

Kolombiya nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine, Malezya nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi Emir Salim Yüksel atanırken; Kamboçya nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliği görevine ise Mesut Özcan getirildi. Söz konusu atamalar, dış politikadaki dinamik yapıyı koruma amacı taşıyor.

