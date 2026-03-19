Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu'nun (PPK) 12 Mart tarihli toplantısına dair yayımlanan özet, küresel ekonomideki artan risklere ve yerel piyasalardaki son gelişmelere ışık tutuyor. Özette, emtia fiyatlarındaki tırmanışın küresel enflasyon üzerindeki baskıyı artırdığı vurgulanırken, "Merkez bankaları bu riskleri gözetmeye devam ederken gelişmelerin istihdamdaki olumsuz etkilerini dikkate almaktadır" denildi. Jeopolitik gelişmelerin tetiklediği belirsizliklerin enerji fiyatları ve tedarik zincirleri üzerinde yarattığı oynaklığın, önümüzdeki dönemin en kritik belirleyicisi olacağı ifade edildi.

Portföy Hareketlerinde Aşağı Yönlü Riskler Güçlendi

Küresel ölçekte zayıf ve kırılgan görünümün süreceği belirtilen metinde, Türkiye'nin dış ticaret ortaklarının büyüme endeksinin aşağı yönlü revize edildiği aktarıldı. Özette şu değerlendirmelere yer verildi:



"Merkez bankaları söz konusu riskleri gözetmeye devam ederken, gelişmelerin büyüme ve istihdam üzerindeki olumsuz etkilerini de dikkate almaktadır. Jeopolitik gelişmelerin neden olduğu arz şokunun ne kadar kalıcı olacağı ve enflasyon beklentilerini ne ölçüde bozacağı küresel para politikalarının seyri açısından önem taşımaktadır. Son dönemde, artan belirsizlik ve risk iştahındaki dalgalanmalara bağlı olarak, gelişmekte olan ülke hisse senedi piyasalarından portföy çıkışları gözlenirken, portföy hareketleri üzerindeki aşağı yönlü riskler güçlenmiştir."

Kredi Piyasası ve Faiz Oranlarındaki Seyir

Bireysel kredilerdeki büyüme hızının 23 Ocak-6 Mart döneminde yüzde 2,7 seviyesine gerilediği, bu yavaşlamada özellikle ihtiyaç ve taşıt kredilerinin etkili olduğu saptandı. Mevduat faizlerinin 6 Mart haftasında yüzde 44,4’e yükseldiği bilgisi paylaşılırken, ticari kredi faizlerinin de artış göstererek yüzde 48,3 seviyesinde oluştuğu belirtildi. Öte yandan, konut kredisi faizlerinde 208 baz puanlık bir azalışla yüzde 34,2 seviyesine inildiği kaydedildi.

Ekonomik Büyüme ve Sanayi Üretimi

2025 yılının son çeyreğinde GSYH'nin yıllık bazda yüzde 3,4 arttığı, ancak tarım sektöründeki daralmanın büyümeyi sınırladığı ifade edildi. Sanayi üretiminin ana eğiliminin zayıf seyrettiği belirtilen özette, "Ocak ayında sanayi üretimindeki aylık azalışın yarısından fazlası kauçuk-plastik, mineral ürünler, ana metal, fabrikasyon metal sektörlerinin negatif katkısı kaynaklı olmuştur" denildi. İstihdam tarafında ise ocak ayı itibarıyla işsizlik oranının yüzde 8,1'e gerilediği bildirildi.

Enflasyon Beklentileri ve Para Politikası

Şubat ayında yıllık enflasyonun yüzde 31,53'e yükseldiği hatırlatılırken, gıda fiyatlarındaki artışın bu tabloda belirgin rol oynadığı aktarıldı. Geleceğe yönelik beklentilerle ilgili olarak şu ifadeler kullanıldı:



"Hizmet sektöründe hakim olan fiyatlama davranışı önemli bir atalete ve şokların enflasyon üzerindeki etkilerinin uzun bir zamana yayılmasına neden olmakta ve hizmet enflasyonu mallara göre yüksek seyretmektedir. Şubat ayı itibarıyla yıllık bazda mal enflasyonu yüzde 27, hizmet enflasyonu ise yüzde 40 civarında seyretmektedir. Son dönem gelişmelerin de etkisiyle, enflasyon görünümünde belirgin ve kalıcı bir bozulma olması durumunda para politikası duruşu sıkılaştırılacaktır."

Kurul, fiyat istikrarı sağlanana kadar sıkı para politikası duruşunun sürdürüleceğini ve likidite yönetimi araçlarının etkin bir şekilde kullanılmaya devam edileceğini yineledi.

