İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu yerleşkesindeki salonda görülen, 107’si tutuklu toplam 407 sanıklı "İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü" davasının yedinci duruşması sona erdi. Duruşmanın öğleden sonraki bölümünde savunma yapan tutuklu sanık Ağaç AŞ Genel Müdürü Ali Sukas, hakkındaki iddiaları reddetti.

37 yıllık orman mühendisi olduğunu ve 2019 yılının son çeyreğinde göreve başladığını belirten Sukas, görev süresi boyunca şirketin kurumsallaştığını ve tedarikçi ağının genişlediğini ifade etti. Rüşvet iddialarına değinen Sukas, "Ben gözaltına alınmadan, tutuklanmadan önce, savcılığın bizden istediği bütün evrakları, dosyaları kendilerine gönderdik. İncelendi, bakıldı, herhangi bir tespit olduğuna dair şirkete herhangi bir yazı geldiği bana bildirilmedi. Herhalde bu kadar uzun süre çalışan, bu kadar yolsuzluk yapan birisi mutlaka bir dosyada bir açık vermiş olması gerekirdi. Yani bin 200 dosyanın içerisinde mutlaka rüşvet, yolsuzluk bir şey çıkardı" dedi.

Tedarikçi Seçimi Ve Gizli Tanık İddiaları

İddianamede yer alan firmaların büyük çoğunluğunun 2019 öncesinde de kurumla çalıştığını vurgulayan Sukas, şu ifadeleri kullandı: "2025 yılı itibarıyla aktif tedarikçi firma sayısının 251 olduğunu, bu tedarikçilerinden 86'sının 2019 dönemi öncesinde de Ağaç AŞ ile çalıştığını ve 2019'dan sonra 165 yeni tedarikçi firma ile çalışmaya başlanıldığını dile getirerek, 'Yani ben öyle bir örgüt kuruyorum ki hatta benden önce hazırlanmış, göreve gelmeden önce o firmalarla örgüte finansman sağlıyorum. Firmaların sistem için özellikle seçildiği ve sistematik bir rüşvet düzeni kurulduğu iddiasını hem rakamsal hem de mantıksal olarak çürütmektedir.'"

Suçlamaların gizli tanık "Gürgen" ve etkin pişmanlıktan yararlanmak isteyen Ümit Polat’ın beyanlarına dayandırıldığını söyleyen Sukas, "Gizli tanık Gürgen'in ifadelerine baktığımda, Ağaç AŞ'deki herhangi bir yöneticinin tek başına bu kadar bilgiye sahip olması mümkün değil. Çünkü bilgilerin bir kısmı doğru, yani firma isimleri, kişi isimleri doğru, içerikler yanlış" şeklinde konuştu.

Para Alışverişi Ve Siyasi Destek İddiaları

Sanık Tamer Gümüş ile Ümit Polat arasındaki para trafiğinden haberi olmadığını savunan Sukas, "Benim Ümit Polat'a herhangi bir talimatım olmadı. 'Git Tamer Gümüş şu kadar para verecek, şurada teslim edecek' gibi bir talebim, talimatım olmadı. Ben kimseden para istemedim. Tamer Gümüş ile ortak olduğum iddiaları da var. Yani ortak olduğum bir insana müdürümü gönderiyorum, rüşvet alıyorum ayrıca. Bu kadar akılsız bir insanım. Yani onların ikisinin arasında bir para alışverişi olduysa da ben bunu bilmiyorum, şahit olmadım, duymadım, görmedim de" ifadelerini kullandı.

Sukas ayrıca, fahiş fiyatla ürün alımı yapıldığı ve eşinin milletvekilliği adaylığı için firmalardan destek istediği yönündeki iddiaları da kesin bir dille yalanladı. Mahkeme heyeti, duruşmayı Sukas'ın savunmasına devam edilmek üzere 23 Mart Pazartesi gününe erteledi.