Çanakkale Zaferi’nin Türk milletinin bağımsızlık iradesinin en güçlü göstergelerinden biri olduğunu vurgulayan Erdoğan, “Dost düşman iyi bilir ki Çanakkale geçilmez” dedi.

111 Yıllık Büyük Destan ve Kahramanlık

Konuşmasında Çanakkale ruhuna dikkat çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

“Bugün Çanakkale Deniz Zaferi'mizin 111’inci yıl dönümünü büyük bir gururla idrak ediyoruz. Vatan topraklarının şahit olduğu en büyük kahramanlık sahnelerinden biri olan Çanakkale destanının üzerinden tam 111 sene geçti. Kahramanlıkları tarihe sığmayan ordumuzun, tarih kitaplarına sığmayan Çanakkale Zaferi'nin 111’inci yılında, kara toprağı al kanlarıyla sulayan tüm şehitlerimizi rahmetle, şükranla yâd ediyorum. Muhterem hatıralarını gönlümüzün en mutena köşesinde yaşatacağımız o serdengeçtileri merhum Mehmet Akif'in şu muhteşem mısralarıyla bugün bir kez daha selamlamak istiyorum. ‘Ey, bu topraklar için toprağa düşmüş asker. Gökten ecdad inerek öpse o pak alnı değer. Ne büyüksün ki kanın kurtarıyor Tevhid'i. Bedr'in arslanları ancak, bu kadar şanlı idi. Sana dar gelmeyecek makberi kimler kazsın. Gömelim gel seni tarihe desem sığmazsın.’ Rabbim hepsinin ruhlarını şad, mekanlarını inşallah cennet eylesin.”

Türkiye Sadece 783 Bin Kilometrekareden İbaret Değildir

Milletin şehitlik makamına verdiği öneme değinen Erdoğan, Türkiye'nin sınırlarını aşan bir manevi güce sahip olduğunu belirterek konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Merhum Akif, İstiklal Marşı'mızda ‘Sen şehit oğlusun, incitme, yazıktır atanı’ diyerek, milletimizin neredeyse her ferdinin şehit ahfadı, şehit evladı, şehit yakını olduğunu söylüyor. Anadolu, her ocağından, her ailesinden şehit veren mübarek toprakların adıdır. Şehit ahfadı olan aziz milletimizin nazarında, cennet vatanımızın her karış toprağı Conkbayırı’dır, Gelibolu’dur, Çanakkale'dir ve dost düşman iyi bilir ki Çanakkale geçilmez. İnşallah Çanakkale, dünya durdukça Türk milletinin hürriyet tutkusunun, yıkılmaz iradesinin, varoluş mücadelesinin en parlak nişanesi olacaktır. Türkiye'nin sadece 783 bin kilometrekareden ibaret olmadığının en büyük şahidi Çanakkale'dedir, Çanakkale'yi geçilmez kılan iradedir, mücadele azmidir.”

