Turquality ve Döviz Kazandırıcı Faaliyetler (TDKF) yerinde durmuyor.

TDKF Derneği’nin Geleneksel 2.’nci İftarı, İTÜ Maçka Oteli Havuzbaşı

Restoran’da 5 Mart tarihinde yapıldı. Eski Devlet Bakanı ve TDKF Derneği Kurucu Başkanı

Kürşad Tüzmen ve Progroup Yönetim Kurulu Başkanı ve TDKF Derneği İcra Kurulu Başkanı

Dr. Salim Çam’ın ev sahipliğinde düzenlenen iftara, İstanbul Vali Yardımcısı Ünal Kılıçarslan,

İTÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İpek Akın Karadayı, TDKF üyesi olan iş insanları ve İTÜ

proje-teknoloji takımlarından öğrencilerin geniş katılımı gerçekleşti.

TDKF’nin geleneksel iftar programı, bir iftar programı olmanın ötesinde bir anlam taşıyor.

Özellikle, öğrenciler için sağlanan imkanlar ve projelere yapılan destekler, onların hayallerini

gerçeğe dönüştürme yolunda önemli bir kapıyı aralıyor. Eğitim ve teknoloji alanına verilen

her bir desteğin, ülkemizin geleceğine yapılan stratejik bir yatırım olduğu her fırsatta dile

getiriliyor. TDKF iftar programı, gençlerin potansiyeline duyulan inancın güçlü mesajlar ile

ifade edildiği bir buluşma olarak kayıtlara geçiyor. TDKF Derneği üyesi iş insanları yaptıkları

konuşmalarda; “Bir sistem yukarıda değişiyorsa, bu konuda öğrencilerin bilgilendirilmesi de

önemlidir. İş insanları olarak, geleceğimiz olan gençler ile buluşarak, ihracatın önemi ve

ülkemizin ihracatının artması konusundaki farkındalığı her platformda gündeme taşıyoruz.”

diye belirtti.

Turquality, Türk şirketlerinin küresel marka olmasına ciddi katkılar sağlıyor

Bulunduğumuz coğrafyanın ateş çemberi altında olduğuna işaret eden TDKF Derneği Kurucu

Başkanı Kürşad Tüzmen, bu süreçte Turquality’nin işletmelere büyük katkılar sağladığını ve

sağlamaya devam edeceğini belirtti.

Geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yılın Turquality çalışmaları açısından başarılı bir yıl olacağını

kaydeden Kürşad Tüzmen, şunları anlattı:

“2025 yılı Turquality programı açısından önemli gelişmelerin yaşandığı başarılı bir yıl oldu.

Programın hem sektörler, hem de firmalar olarak kapsamı genişledi ve farklı sektörlerden

birçok firma bu desteklerden yararlanmaya başladı. Aslında buradaki temel amaç çok net

olarak, Türk firmalarının dünya çapında güçlü markalar haline gelmesini sağlamaktır.

Turquality programı kesintisiz devam ettiğinde, Türk şirketlerinin “küresel marka” olmasına

ciddi katkılar sağlamaktadır. Bulunduğumuz coğrafya bugünlerde ateş çemberi altında ve

gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Nitekim pandemi, deprem, savaş gibi olumsuzluk altında

da olsak, kısaca şartlar ne olursa olsun, ihracat ve markalaşma hedeflerimize devam

edeceğiz. Bu yıl da Turquality programının daha güçlü şekilde ilerlemesi için, her platformda

ülkemiz ihracatına ve işletmelerin markalaşmasına katkılarını anlatmayı sürdüreceğiz.

Turquality standartlarını yakalayan firmalar, bugünden süreçlerini hazırlarlar ise, bu krizler

geride kaldığında, dünya pazarlarında çok daha hızlı ve güçlü adımlarla ilk olarak en önde

ilerleyeceklerdir. Turquality, işletmeler açısından gerçekten stratejik bir araçtır ve hangi

sektörün, hangi şirketin, hangi yurtdışı pazarlarda nasıl yer edineceğine dair doğru ihracat

stratejilerinin belirlenmesi sağlanırken, kilogram başına ihracatı da 10 kat artırmaktadır.

Bilindiği üzere, ülkemizin kilogram başına ihracatı ortalama 1.5 dolar civarında iken,

Turquality kapsamındaki işletmelerin kilogram başına ihracatı ortalama 12 dolar civarında

olmaktadır. Kısaca, coğrafyamızda ve dünyada şartlar ne olursa olsun, daima ülkemiz ve

şirketlerimiz için fırsatlar hep olacaktır ve burada önemli olan daha planlı, daha hızlı ve

özellikle de proaktif bir ihracat politikası hedeflere ulaşmaya Turquality ciddi katkılar

sağlamaya devam edecektir.” dedi.

B2S (Business-to-Student) modelini hayata geçireceğiz

B2B (Business-to-Business), işletmelerin diğer işletmelere ürün veya hizmet sattığı bir

modeldir. B2C (Business-to-Consumer), işletmelerin doğrudan son tüketiciye satış yaptığı bir

modeldir. TDKF’nin üzerinde çalıştığı B2S (Business-to-Student) ise, üniversite sanayi iş

birliği kapsamında iş dünyası ile öğrencilerin iş birliği içinde olduğu bir modeldir.

İftar programına ilişkin TDKF Derneği İcra Kurulu Başkanı Dr. Salim Çam, şunları söyledi:

“TDKF Derneği olarak, ana misyonumuz, üniversite-sanayi iş birliğini sağlamak ve öğrenciler

ile sanayicileri buluşturmaktır. Bu iş birliği ile öğrencilerin projelerini destekliyoruz ve ayrıca

Ar-Ge ve ihracat odaklı projelerde gençlerin Nobel’e aday olabilecek çalışmalara yönelmesini

de hedefliyoruz. TDKF Derneği olarak bizim, diğer derneklerden ayrıldığımız noktalardan

birisi de, bugüne kadar onlarca bilgiler ve mevzuatlar yazıldı. Biz dernek olarak bu

yazılanların ötesine geçerek, eyleme dönük ve sürdürülebilir çalışmalarla Türkiye’ye katma

değerli çalışmalar kazandırmayı ve özellikle de ihracatını artırmayı hedefliyoruz. Turquality

ve Greenquality sistemleri, şirketlerin ihracat kapasitesini artıran, işletmeleri eğitim ve planlı

olmaları konusunda sürekli antremanda tutan araçlardır. Ülkemizin ihracatı kilogram başına

1,5 dolar iken, Turquality sayesinde kilogram başına ihracatı 12 dolara çıkabilmektedir.

Turquality destekleri, faaliyet ve marka karlılığını artırarak, şirketlerin krizlere karşı

dayanıklılığını da güçlendirmektedir. Ayrıca, bilindiği üzere B2B (Business-to-Business) ve

B2C (Business-to-Consumer) modelleri iş hayatında bulunuyor. Dernek olarak biz buna, B2S

(Business-to-Student) modelini de ekledik ve öğrencilerin projelerini sanayi ile eşleştirerek

somut destekler sağlamayı sürdüreceğiz. Bu çalışmalar; bilim, sanat, kültür ve çevre bilincini

güçlendirerek ülkemizin marka değerine katkılar sunacaktır. Nitekim, yatırımların

sürdürülebilir şekilde yönetilmesi, hem bireysel hem toplumsal refahı artırmaktadır ve

gençlerin potansiyelini maksimize etmektedir. Ayrıca hedefimiz, sadece finansal kazanç

değil, aynı zamanda insanlarımızın yaşam kalitesi ve konforunu artırmak olmalıdır. Kısaca,

TDKF olarak, sorumluluğumuz altında olan her projede cesaretle adım atıyor ve eyleme

dönük stratejiler geliştiriyoruz. Sonuç olarak dernek ve şirketlerin iş birliği, eğitim ve

sürdürülebilirlik odaklı yatırımlar, ülkemizin ekonomik ve kültürel kalkınmasına doğrudan

katkılar sağlamaya devam edecektir.” diyerek sözlerini tamamladı.