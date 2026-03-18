Törende; Adıyaman Valiliği, Garnizon Komutanlığı, Adıyaman Belediye Başkanlığı ile Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimler Derneği tarafından Şehitlik Anıtı'na çelenk sunuldu. Ardından Mustafa Kemal Atatürk ve şehitler anısına saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı okundu, saygı atışı gerçekleştirildi.

Programa, Adıyaman Valisi Osman Varol, Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, AK Parti Adıyaman İl Başkanı Ekrem Çadır, İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tosun, İl Sağlık Müdürü Mehmet Şirik, garnizon komutanı, çok sayıda protokol üyesi ve şehit yakınları katıldı.

Programda konuşan Vali Osman Varol, Çanakkale Zaferi'nin Türk milletinin bağımsızlık mücadelesindeki önemine dikkat çekerek, 'Çanakkale Zaferi'nin 111. yılında kadınıyla, erkeğiyle, genciyle, yaşlısıyla hep birlikte aziz şehitlerimizin manevi huzurundayız. Orta Asya bozkırlarından Anadolu'ya taşıdığımız diriliş ve hürriyet ateşi hiçbir zaman sönmeyecek, Türk milleti daima özgür ve onurlu kalacaktır. Kahramanlık abidesi olan şehitlerimizden aldığımız güçle bayrağımız sonsuza dek dalgalanacaktır' ifadelerini kullandı.

Günün anlam ve önemini vurgulamak üzere açıklamalarda bulunan Askerlik Şubesi Başkanı Binbaşı Serkan Güvel, 18 Mart 1915'in Çanakkale Boğazı'nın geçilemeyeceğinin tüm dünyaya ilan edildiği tarih olduğunu belirterek, bu zaferin Türk milletinin azim ve fedakârlığının en büyük göstergelerinden biri olduğunu ifade ederek, '111 yıl önce bugün, 18 Mart 1915'te Çanakkale Boğazı'nın denizden geçilemeyeceğinin tüm dünyaya gösterildiği ve deniz zaferinin ilan edildiği gündür. Bu tarih 2002 yılından itibaren aziz vatanları için canlarını seve seve feda eden kahraman şehitlerimizi anmak maksadıyla aynı zamanda Şehitler Günü olarak kabul edilmiştir. Tüm yokluk ve imkansızlıklara rağmen milletimizin kahraman evlatlarının şehadeti ve gaziliği pahasına kazanılan bu zafer, istiklal harbimize ve nihayetinde Türkiye Cumhuriyeti'ne giden bu yolda çok önemli bir kilometre taşı olmuştur. Şanlı tarihimizde bütün görkemiyle yerini alan ve tüm dünyaya karşı azmin, cesaretin ve fedakarlığın sayısız örneklerinin gezildiği Çanakkale Zaferi, vatanın bütünlüğü ve bağımsızlığı söz konusu olduğunda Türk milletinin vatanı için hangi zorluklara göğüs gerebileceğinin en güzel örneklerinden birisidir' dedi.

Konuşmaların ardından İl Müftü Vekili Mehmet Fehmi Sevil dua okudu. Duaların ardından ise, şehitlerin kabirlerine karanfil bırakıldı.

Program Şehitlik Müzesi'nin ziyaret edilmesinin ardından sona erdi.

