ORC Araştırma tarafından son üç ayda gerçekleştirilen il bazlı anket sonuçları derlenerek hazırlanan çalışmada, CHP'nin 14 Mayıs 2023 Genel Seçimleri'ne kıyasla oy oranını en fazla artırdığı iller açıklandı. Araştırmaya göre CHP'nin oy oranını en çok artırdığı il Mersin oldu. Mayıs 2023'te yüzde 30,9 olan oy oranı, Ocak 2026 itibarıyla yüzde 38,8'e yükselirken, artış oranı +7,9 olarak kaydedildi. Mersin'deki artışta Ali Mahir Başarır'ın etkili olduğu belirtildi.

Malatya'da CHP'nin oy oranı yüzde 21,6'dan yüzde 29,4'e çıkarak +7,8 artış gösterdi. Denizli'de ise oy oranı yüzde 31,9'dan yüzde 39,5'e yükseldi ve artış +7,6 olarak ölçüldü. Bu illerde oy artışına katkı sağlayan isimler arasında Veli Ağbaba ve Bülent Nuri Çavuşoğlu yer aldı.

Şanlıurfa'da CHP'nin oy oranı yüzde 8,1'den yüzde 15,7'ye yükselerek +7,6 artış gösterirken, Bolu'da yüzde 21,9'dan yüzde 29,4'e çıkarak +7,5'lik bir artış kaydedildi. Diyarbakır'da artış +6,6 olurken, Eskişehir'de +5,5, Erzincan'da +5,3, Zonguldak'ta +5 ve Adana'da +5,2 olarak hesaplandı.

Elazığ'da ise CHP'nin oy oranı yüzde 20,7'den yüzde 24,6'ya yükselerek +3,9 artış gösterdi. Araştırmada, söz konusu illerdeki oy artışına Ali Mahir Başarır, Veli Ağbaba, Bülent Nuri Çavuşoğlu, Mahmut Tanal, Tanju Özcan, Sezgin Tanrıkulu, Kazım Kurt, Mustafa Sarıgül, Deniz Yavuzyılmaz, Burhanettin Bulut ve Gürsel Erol'un katkı sağladığı ifade edildi.

Çalışmanın, ORC Araştırma'nın son üç ay içerisinde gerçekleştirdiği il bazlı anket sonuçları esas alınarak hazırlandığı bildirildi.

HABER: ANKARA (PERRE) - Şeriban ÖZÇAKMAK

Kaynak : PERRE