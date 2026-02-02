Ara tatilin sona ermesiyle birlikte okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lise düzeyindeki tüm okullarda 2025-2026 eğitim öğretim yılı ikinci dönemi kapsamında öğrenciler yeniden ders başı yaptı.

Yeni dönemin ilk gününde Millî Eğitim Bakanlığına bağlı resmi ve özel eğitim kurumlarında, ilk ders bayrak sevgisi temasıyla işlendi. Bu kapsamda öğrencilere bayrağın tarihî, millî ve manevi değeri anlatılarak vatan ve millet bilincinin güçlendirilmesi hedeflendi.

Adıyaman İl Millî Eğitim Müdürü Ali Tosun da bu anlamlı gün kapsamında Hasan Taşar İmam Hatip Ortaokulunu ziyaret ederek öğretmen ve öğrencilerle birlikte ilk derse katıldı; bayrak sevgisinin birlik, beraberlik ve kardeşlik ruhunu pekiştiren yönüne vurgu yaptı.

Kaynak : PERRE