Rotary 2420 Bölge Federasyonu'na bağlı Bostancı Rotary Kulübü'nün öncülüğünde hayata geçirilen 'Geleceğimi Planlıyorum' projesi, deprem bölgelerinde yaşayan başarılı lise öğrencilerinin kariyer hedeflerine yön vermeye devam ediyor.

Adıyaman Nemrut Rotary Kulübü ile Rotary 2430 Bölge Federasyonu'na bağlı kulüplerin katkılarıyla belirlenen öğrenciler, proje kapsamında Adıyamanlı ve Hataylı öğrenciler ,İstanbul'da eğitim, teknoloji ve iş dünyasını yakından tanıma fırsatı buldu.

'Gençler Meslekleri Yerinde Tanıdı'

Projenin başarıyla tamamlandığını vurgulayan Bostancı Rotary Kulübü Dönem Başkanı Av. Ferudun Kenan, şu ifadeleri kullandı:

'Öğrenciler İstanbul'da unutulmaz bir deneyim yaşadı. Deprem bölgesinden gelen gençlerimiz; üniversiteleri, teknoloji merkezlerini, fabrikaları ve ilgi alanlarına yönelik kurumları ziyaret ederek farklı meslek gruplarını yerinde gözlemleme imkânı buldu. Bu temaslar, gençlerin kariyerlerini daha bilinçli şekilde şekillendirmelerine katkı sundu.'

Etkili Kariyer Planlama Semineri Düzenlendi

Projede yer alan 11. sınıf öğrencilerine 'Etkili Kariyer Planlama' semineri de verildiğini belirten Kenan, seminer kapsamında öğrencilere; Kariyer yolculuğunda gerekli beceri ve yetkinlikler, Etkili iletişim stratejileri, İş dünyasında rekabet avantajı elde etmenin yolları hakkında kapsamlı bilgiler aktarıldığını söyledi.

Kenan ayrıca, öğrencilerin İstanbul'un turistik ve tarihi mekânlarını da keşfetme fırsatı bulduğunu belirterek, '2420 ve 2430 Rotary Bölge Kulüpleri ile sponsor kurumların desteği sayesinde gençlerin vizyonu güçlendirildi. İstanbul'da üniversite kazanmaları halinde bursiyerler arasına dahil edilmeleri hedeflenerek hayallerine bir adım daha yaklaşmaları amaçlandı' dedi.

Emeği Geçenlere Teşekkür

Projenin hayata geçirilmesinde emeği geçen herkese teşekkür eden Kenan, 2430 ve 2420 Rotary Bölge Kulüpleri'ne, sponsorlara ve tüm destekçilere şükranlarını iletti.

'Gençler Geleceklerini Bilinçli Planlıyor'

Rotary 2430 Bölge Federasyonu 'Geleceğimi Planlıyorum' Komitesi Başkanı Rujdan Doğan ise, deprem bölgesinden seçilen ve üniversite sınavına hazırlanan öğrencilerin; farklı meslek gruplarında sektörün en başarılı firmalarını, CEO'larını ve üniversitelerini yakından tanıma fırsatı bulduğunu belirterek, 'Bu temaslar, öğrencilerin tercih sürecinde daha bilinçli kararlar almalarına katkı sağladı' dedi.

'Bu Projeler Her Zaman Desteklenmeli'

Adıyaman Nemrut Rotary Kulübü Başkanı Kerem Oranlı da projenin önemine dikkat çekerek,

'Her yıl onlarca başarılı gencimizin sınav öncesi tercihlerini doğru yapabilmesi için farklı meslek gruplarını tanımalarına imkân sağlıyoruz. Gençlerimizin geleceğini şekillendiren bu tür projelerin sürekli desteklenmesi gerekiyor' ifadelerini kullandı.

Oranlı, projeyi her yıl hayata geçiren Bostancı Rotary Kulübü'ne ve katkı sunan tüm Rotary kulüplerine ve kurumlara teşekkür etti.

İstanbul'da Dolu Dolu Program

Proje kapsamında öğrenciler; Google Türkiye, İTÜ Çekirdek, Schulee Consulting, Sabancı Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi, Boğaziçi Üniversitesi, Koç Üniversitesi, Total Enerji, Deloitte, Haratres Teknoloji, Sanomed Görüntüleme Merkezi, Genveon İlaç Fabrikası gibi önemli kurum ve kuruluşları ziyaret etti.

Ayrıca Dolmabahçe Sarayı, Barış Manço Evi, tarihi yarımada ve İstanbul'un turistik noktaları gezilerek öğrencilere kültürel bir perspektif de kazandırıldı.

Kaynak : PERRE