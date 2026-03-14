Hayatta en değerli şeylerden biri sağlığımızdır. Sağlığımızı emanet ettiğimiz kıymetli doktorlarımızın ve sağlık çalışanlarımızın hakları inkâr edilemez. “Giderlerse gitsinler” anlayışıyla değil; onların kendi ülkelerinde, kendi toplumları için bilgi ve birikimlerini ortaya koymaları büyük önem taşımaktadır.

İktidarın yanlış uygulamaları hiç şüphesiz sağlık sistemini de olumsuz etkilemiştir. Sağlık hizmetlerinin niteliğinin korunması ve hekimlerin ağırlaştırılan çalışma koşullarına rağmen verdikleri özverili mücadele takdire şayandır. Sağlık çalışanlarımızın yaşam ve çalışma koşullarının iyileştirilmesini diliyorum. Ayrıca zaman zaman hastanelerde yaşanan tıbbi cihaz ve ekipman eksikliklerinin de en kısa sürede giderilmesini temenni ediyorum.

“Beni Türk hekimlerine emanet ediniz.” diyen Mustafa Kemal Atatürk bu mesleğin ve hekimlerimizin toplumumuzdaki değerini en güzel şekilde ifade etmiştir. Yıllar geçse de yaşadığımız COVID-19 salgını gibi zor dönemlerde sağlık çalışanlarımız, kendi hayatlarını hiçe sayarak büyük bir özveri ve fedakârlıkla görev yapmıştır.

İnsan hayatını her şeyin üzerinde tutarak gece gündüz demeden çalışan tüm sağlık emekçilerimize minnettarız.

Fedakâr tüm doktorlarımızın ve sağlık çalışanlarımızın 14 Mart Tıp Bayramı’nı kutluyor, emekleri için saygı, minnet ve şükranlarımı sunuyorum. 🙏🏻

