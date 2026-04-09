Bir ülkenin geleceği, onun gençlerinin hayalleri kadar güçlüdür. Ancak bugün gençlerin hayallerine baktığımızda, çoğu zaman bu hayallerin kendi ülkelerinde değil, başka coğrafyalarda şekillendiğini görüyoruz. Bu durum, üzerinde ciddiyetle durulması gereken bir gerçeği ortaya koyuyor: Gençler aslında imkânsız olanı değil, hak ettikleri bir yaşamı istiyor.

Gençlerin en temel taleplerinin başında eğitimde fırsat eşitliği geliyor. Nitelikli, bilimsel ve erişilebilir bir eğitim sistemi; sadece bireysel başarıyı değil, toplumsal kalkınmayı da doğrudan etkiler. Bugün birçok genç, ekonomik yetersizlikler nedeniyle eğitimine tam anlamıyla odaklanamıyor. Burs, barınma ve eğitim kaynaklarına erişim gibi destekler hâlâ yetersiz kalabiliyor. Oysa bir ülkenin en büyük yatırımı, iyi yetişmiş insan gücüdür.

Bir diğer önemli sorun ise işsizlik ve ekonomik belirsizlik. Gençler mezun olduktan sonra uzun süre iş bulamamakta, buldukları işlerde ise çoğu zaman yeterli koşullara sahip olamamaktadır. Bu durum, umutsuzluğu ve gelecek kaygısını derinleştiriyor. Gençler; üretmek, katkı sağlamak ve kendi ayakları üzerinde durmak istiyor. Bunun için girişimcilik desteklerine, adil işe alım süreçlerine ve ilk iş fırsatlarının artırılmasına ihtiyaç duyuyorlar.

Gençlerin talepleri yalnızca ekonomik değil; aynı zamanda özgürlük ve katılım alanında da yoğunlaşıyor. Düşüncelerini özgürce ifade edebilen, eleştirebilen ve karar alma süreçlerine dahil olabilen bireyler olmak istiyorlar. Çünkü kendini ifade edemeyen bir gençlik, zamanla umudunu ve aidiyet duygusunu kaybeder.

Teknolojinin hızla geliştiği çağımızda gençler, dijital dünyaya eşit erişim ve bu alanda gelişme fırsatları talep ediyor. Yazılım, inovasyon ve teknoloji üretimi gibi alanlarda desteklenen bir gençlik, sadece tüketen değil, üreten bir toplumun temelini oluşturur.

Öte yandan sosyal yaşam ve kültür de göz ardı edilmemesi gereken bir başka alandır. Gençler yalnızca çalışmak değil, yaşamak istiyor. Spor yapabilecekleri, sanatla ilgilenebilecekleri, kendilerini geliştirebilecekleri alanlara ihtiyaç duyuyorlar. Çünkü yaşam kalitesi, sadece ekonomik refahla ölçülmez; kültürel ve sosyal zenginlikle de şekillenir.

Barınma sorunu ise özellikle üniversite gençliği için ciddi bir kriz haline gelmiş durumda. Yurt yetersizliği ve yüksek kiralar, gençlerin eğitim hayatını doğrudan etkiliyor. Güvenli ve ulaşılabilir barınma imkânları sağlanmadan eşitlikten söz etmek mümkün değildir.

Tüm bu sorunların temelinde ise daha geniş bir çerçeve yer alıyor: demokrasi, adalet ve haklar. Gençler; adil bir sistemde yaşamak, haklarının korunduğunu bilmek ve geleceğe güvenle bakmak istiyor. Yargı bağımsızlığı, ifade özgürlüğü ve insan hakları, onların sadece talebi değil; aynı zamanda en doğal hakkıdır.

Bugün birçok gencin umudu başka ülkelere yöneliyorsa, bu bir “tercih” değil, bir “zorunluluk” haline gelmiş demektir. Oysa hiçbir genç doğup büyüdüğü toprakları kolay kolay terk etmek istemez. Eğer ediyorsa, bu durum o ülkede bir şeylerin eksik olduğunun en açık göstergesidir.

Sonuç olarak gençler; ayrıcalık değil, adalet istiyor. Lüks değil, insanca yaşam koşulları talep ediyor. Sessizlik değil, duyulmak istiyor. Onlara bu imkânları sağlamak, yalnızca bir sorumluluk değil; aynı zamanda bir ülkenin kendi geleceğine yaptığı en büyük yatırımdır. Çünkü gençlerini kaybeden bir toplum, aslında yarınını kaybetmiş demektir.

