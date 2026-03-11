Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından geliştirilen yapay zekâ destekli MEBİ platformunda öğrencilerin gelişim süreçlerini desteklemeye yönelik hazırlanan Rehberlik Modülü erişime açıldı. MEBİ'de yer alan PDF dokümanların, öğrencilerin akademik başarılarını desteklemek, sosyal-duygusal gelişimlerini güçlendirmek ve kariyer planlamalarına katkı sağlamak amacıyla hazırlandığı belirtildi. İçeriklerin öğrencilerin gelişim dönemleri ve sınıf düzeyleri dikkate alınarak gelişimsel rehberlik yaklaşımı çerçevesinde oluşturulduğu ifade edildi.

Modül kapsamında öğrencilerin yaşam becerilerini geliştirmesi, güvenilir ve bilimsel bilgiye erişiminin artırılması ve okul rehberlik hizmetlerinin dijital içeriklerle desteklenmesi hedefleniyor.

Rehberlik Modülü'nde akademik gelişim alanında etkili ders çalışma yöntemleri, zaman yönetimi, öğrenme stratejileri, sınavlara hazırlık ve akademik hedef belirleme gibi konulara yer verilirken, sosyal-duygusal gelişim alanında psikolojik sağlamlık, stres ve sınav kaygısı yönetimi, öz güven, duygu kontrolü, problem çözme ve karar verme becerileri ile iletişim becerileri gibi başlıklara yönelik içerikler hazırlandı.

Mesleki gelişim ve kariyer planlama alanında ise kariyer farkındalığı geliştirme, kısa, orta ve uzun vadeli hedef oluşturma, meslek seçimini etkileyen faktörler ve yükseköğretim programlarına yönelik bilinçli karar verme konularında rehberlik sağlanıyor.

Rehberlik Modülü'nde ayrıca tütün, alkol ve madde bağımlılığı ile teknoloji bağımlılığı gibi riskli davranışlara karşı farkındalık oluşturmayı amaçlayan koruyucu ve önleyici içeriklere de yer verildi.

Millİ Eğitim Bakanlığı, MEBİ Rehberlik Modülü ile rehberlik hizmetlerinin erişilebilirliğinin artırılmasının, öğrencilerin kendi gelişim süreçlerinde daha aktif rol almalarının ve okul temelli rehberlik çalışmalarının dijital içeriklerle güçlendirilmesinin hedeflendiğini bildirdi.

Kaynak : PERRE

Kaynak: RSS

HABER: ANKARA (PERRE) - Şeriban ÖZÇAKMAK