Adıyaman'daki öğrencilerde hazırladıkları gösteri ve oyunlarla bağımlılığa dikkat çekti.

Yeşilay Haftası kapsamında Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı tüm resmi ve özel okullarda dün 'İlk Dersim Yeşilay' etkinlikleri düzenlendi.Adıyaman'daki okullarda da düzenlenen etkinliklerde çocuklara bilgilendirmeler yapıldı.

İlkokul, ortaokul ve lise düzeyindeki öğrenciler için gerçekleştirilen etkinliklerde, bağımlılıklara karşı farkındalık çalışmaları ve sağlıklı yaşam bilinci ve korunma yolları ele alındı.

Proje kapsamında Adıyaman'da okullarda öğrenciler, hazırladıkları gösteri ve oyunlarla bağımlılığa dikkat çekti.

Kaynak : PERRE

HABER: ADIYAMAN (PERRE) - Sibel TURAN