Times Higher Education (THE), 2026 yılı dünya üniversite sıralamalarını açıkladı. Adıyaman Üniversitesi de (ADYÜ) özellikle Eğitim Bilimleri alanında dünyanın en iyi üniversiteleri arasında üst sıralara yerleşerek Türkiye'nin gururu yükseköğretim kurumlarından biri oldu.

Eğitim Bilimlerinde Dünyada İlk 800'de!

ADYÜ'nün bu yılki en çarpıcı başarısı Eğitim Bilimleri alanında yaşandı. Bu kategoride dünya genelinde 600-800 bandına yerleşen üniversite, dünya geneli ilk 1000'e giren 44 Türk üniversitesinden biri oldu.

Sağlık Bilimlerinde Uluslararası Görünürlük

Adıyaman Üniversitesi (ADYÜ), Sağlık Bilimleri alanında da başarısını kanıtlayarak 1000+ bandında yer aldı. Bu sonuçlar, üniversitenin sadece teorik eğitimde değil, uygulamalı bilimlerde de uluslararası standartları yakaladığını ortaya koydu.

Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Keleş, elde edilen başarının üniversitenin yalnızca yerel değil, aynı zamanda dünya bilimine katkı sunan küresel bir aktör olduğunun göstergesi olduğunu vurguladı.

Rektör Keleş, 'Eğitim bilimlerinde elde ettiğimiz bu uluslararası derece, geleceğin öğretmenlerini ve akademisyenlerini yüksek standartlarda yetiştirdiğimizin somut bir göstergesidir.' ifadelerini kullandı.

Adıyaman Üniversitesinin 17 bini aşkın öğrenciye ev sahipliği yaptığını belirten Rektör Keleş, üniversitenin güçlü akademik birikimi ve disiplinler arası yapısıyla bölgesel kalkınmaya ve ülkemizin nitelikli insan kaynağı ihtiyacına katkı sunmaya devam ettiğinin altını çizerek sözlerini tamamladı.

Kaynak : PERRE