Gölbaşı Kaymakamı Kadir Algın, inceleme ve denetlemelerde bulunmak üzere Gölbaşı Gençlik Merkezini ziyaret etti.

Ziyaret kapsamında Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Osman Acar ile bir araya gelen Kaymakam Algın, yürütülen çalışmalar hakkında Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Osman Acar'dan bilgiler aldı.

Ahşap Yakma, Filografi (Çivi Sanatı),Akıl ve Zeka Oyunları,Keman, Kitap Okuma Halkaları, Bağlama,Resim,Fotoğrafçılık,El Sanatları gibi kursların verildiği Gölbaşı gençlik merkezinde ki kurslara katılan öğrencilerle de bir araya gelen kaymakam Kadir Algın öğrencilerle sohbet ederek onların ihtiyaç ve taleplerini dinledi.

Kaynak : PERRE