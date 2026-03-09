Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde yaz aylarında artış gösteren sivrisinek ve haşere oluşumunu önlemek amacıyla larva ilaçlama çalışmaları devam ediyor. İlçe genelinde yürütülen çalışmalar kapsamında ekipler, dere yatakları, su birikintileri, rögarlar ve sulak alanlarda düzenli olarak ilaçlama gerçekleştiriyor. Yapılan çalışmalarla sivrisineklerin üreme alanları hedef alınarak yaz aylarında oluşabilecek yoğunluğun önüne geçilmesi amaçlanıyor.

Yetkililer, yürütülen larva mücadelesiyle vatandaşların daha sağlıklı ve huzurlu bir yaz mevsimi geçirmesinin hedeflendiğini belirtti.

Kaynak : PERRE

HABER: ADIYAMAN (PERRE) - Şeriban ÖZÇAKMAK