AK Parti Teşkilat Başkan Yardımcısı ve Adıyaman Milletvekili Mustafa Alkayış, Ramazan ayı kapsamında düzenlenen programlara katılmaya devam ediyor. Alkayış, AK Parti Gölbaşı İlçe Başkanlığı tarafından düzenlenen iftar programında teşkilat mensupları ve vatandaşlarla bir araya geldi.

İftar programında konuşan Mustafa Alkayış, Ramazan ayının birlik, beraberlik ve dayanışma ruhunu teşkilat mensupları ve vatandaşlarla birlikte yaşadıklarını belirtti. Ramazan ayı boyunca gerçekleştirilen programlara değinen Alkayış, teşkilatların sahada aktif bir şekilde çalışmalarını sürdürdüğünü ifade etti.

Alkayış konuşmasında, 'Ramazan'ın bereketini teşkilatımızla birlikte sahada yaşıyoruz. Bu güzel Ramazan ikliminde, AK Parti Teşkilat Başkanlığımızın koordinesinde illerimizde ve ilçelerimizde yaşatılmaya çalışılan bu manevi atmosferi Adıyaman teşkilatımız olarak bizler de çok güzel programlarla hep birlikte yaşıyoruz' ifadelerini kullandı.

Gün boyunca çeşitli programlar gerçekleştirdiklerini belirten Alkayış, programlarının sabah saatlerinden itibaren yoğun bir şekilde devam ettiğini söyledi. Alkayış, 'Gün içerisinde yoğun bir program gerçekleştirdik. Şambayat Belde Teşkilatı ziyaretimizle başlayan program kapsamında Belören'de muhtarlarımızla bir araya geldik. Ardından Gölbaşı'nda esnaf ziyaretleri gerçekleştirdik ve günün sonunda da Gölbaşı İlçe Teşkilatımız tarafından düzenlenen iftar programında teşkilat mensuplarımızla buluştuk' ifadelerine yer verdi.

Ramazan ayının toplumsal dayanışmayı güçlendiren yönüne de değinen Alkayış, bu ayın paylaşma ve kardeşlik duygularını daha da pekiştirdiğini dile getirdi. Alkayış konuşmasında, 'Ramazan ayı paylaşmanın, dayanışmanın ve kardeşliğin en güzel şekilde yaşandığı müstesna zaman dilimlerinden biridir. Bu ayda birlik ve beraberlik duygularımız daha da güçleniyor. Teşkilatlarımızın bu konudaki hassasiyeti de toplumumuzdaki birlik ve beraberlik ruhunu daha da pekiştiriyor' ifadelerini kullandı.

Program kapsamında teşkilat mensuplarıyla bir araya gelmekten memnuniyet duyduğunu da belirten Alkayış, Ramazan ayı boyunca farklı programlarla vatandaşlarla buluşmaya devam edeceklerini kaydetti.

AK Parti Gölbaşı İlçe Teşkilatı tarafından düzenlenen iftar programına AK Parti Adıyaman milletvekilleri Mustafa Alkayış, İshak Şan ve Hüseyin Özhan ile birlikte AK Parti Adıyaman İl Başkanı Ekrem Çadır, ilçe başkanları, il ve ilçe belediye başkanları, kadın ve gençlik kolları başkanları ile çok sayıda teşkilat mensubu katıldı.

Kaynak : PERRE

HABER: ADIYAMAN (PERRE) - Berfin GÜRBÜZ