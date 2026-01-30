Adıyaman'ın Samsat ilçesinde, Belediye Başkanlığı tarafından üniversite öğrencilerine yönelik eğitim yardımı desteği sağlandı. Samsat Belediyesi, ön lisans, lisans ve yüksek lisans düzeyinde öğrenim gören ve ilçe merkezinde ikamet eden öğrenciler için 2026 yılı öğrenim burslarının birinci taksiti olan 3 bin TL'yi öğrencilerin hesaplarına aktardı.

Samsat Belediye Başkanı Halil Fırat, öğrencilere verilen desteğin önemine dikkat çekerek, 'Biz Samsat'ta gençlerimize yatırım yaparak, geleceği inşa ediyoruz' dedi.

Göreve geldiği günden bu yana eğitim yardımlarını sürdürdüklerini belirten Başkan Fırat, 'Bir yandan ilçemizi fiziki olarak daha konforlu hale getirmeye çalışırken, diğer yandan sosyal, kültürel, sportif ve eğitim projelerimizle gençlerimizin daha iyi yetişmesine katkı sunuyoruz' ifadelerini kullandı.

Bu yıl kendilerine başvuran 220 öğrencinin tamamına eğitim yardımı yapılmasına karar verdiklerini belirten Başkan Fırat, 'Bu yıl bize başvuran 220 öğrencimizin tamamına yardım yapma kararı aldık ve birinci taksitlerini hesaplara yatırdık' şeklinde konuştu.

Eğitimin mazeret kabul etmeyen bir alan olduğunu vurgulayan Başkan Fırat, 'Hizmetin bahanesi olmaz. Depremin, bütçe yetersizliğinin veya başka bahanelerin arkasına sığınarak hizmet edilmez. Yönetim işi bir sanattır ve biz ekibimizle yönetimin öncüsü ve en iyisi olmaya çalışıyoruz' dedi.

Belediye bütçesinin yaklaşık yüzde 10'unu eğitime ayırdıklarını belirten Başkan Fırat, 'Çünkü biz inanıyoruz ki, geleceğimizin teminatı yetişmiş genç beyinlerdir' ifadelerini kullandı.

Kaynak : PERRE