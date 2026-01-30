Adıyaman Üniversitesi Ziraat Fakültesi öğretim üyelerinden Prof. Dr. Halil İbrahim Oğuz'un yürütücülüğünde, Doç. Dr. Fırat Ege Karaat ve Doç. Dr. Mehmet İlhan Odabaşıoğlu tarafından hazırlanan 'Badem Bahçelerinde Zirai Donla Mücadele Çalışmaları' başlıklı proje, GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı'nın 2026 EKK Proje Teklifleri kapsamında 6 milyon 120 bin TL bütçeyle destek almaya hak kazandı.

Adıyaman'da badem bahçelerinde önemli verim kayıplarına neden olan ilkbahar geç donları, projenin ana çalışma alanını oluşturuyor. Bu çerçevede, sulanan ve sulanmayan badem bahçelerinde zirai don zararlarını azaltmaya yönelik alternatif ve uygulanabilir yöntemlerin yaygınlaştırılması amaçlanıyor.

Proje kapsamında, hem sulanan hem de sulanmayan badem bahçelerinde dumanlama makinelerinin uygulamalı olarak kullanımı ve tanıtımı yapılacak. Sulanan bahçelerde ise mikrosprink sulama sistemlerinin kurulumu gerçekleştirilecek. Bu çalışmalar doğrultusunda 20'şer üreticiye sistem kurulumu sağlanacak ve üreticilere yönelik eğitim faaliyetleri düzenlenecek.

Ayrıca, küçük alanlarda etkili ve düşük maliyetli olacak şekilde bir zirai don pervanesi tasarlanacak, prototipi üretilecek ve badem bahçelerinde uygulaması yapılacak.

Proje süresince, badem bahçelerinde zirai donla mücadelenin farklı yönlerinin ele alınacağı ve çözüm önerilerinin değerlendirileceği bir çalıştay da düzenlenecek. Adıyaman Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, Adıyaman Sert Kabuklu Meyveler Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, Kâhta, Besni ve Samsat İlçe Tarım ve Orman Müdürlükleri ile Adıyaman, Kâhta, Besni ve Samsat Ziraat Odaları projenin paydaşları arasında yer alıyor.

Yürütülecek çalışmaların, başta Adıyaman olmak üzere Türkiye genelindeki badem üretim alanlarında zirai don kaynaklı ürün kayıplarının azaltılmasına katkı sağlaması bekleniyor.

