Türk tarihçiliğinin dünyaca ünlü ismi Prof. Dr. İlber Ortaylı, tedavi gördüğü hastanede hayata gözlerini yummasının ardından düzenlenen törenlerle son yolculuğuna uğurlandı. Ortaylı için ilk tören, uzun yıllar emek verdiği Galatasaray Üniversitesi’nde gerçekleştirildi. Üniversitedeki anma töreninin ardından, usta tarihçinin naaşı cenaze namazı için Fatih Camii’ne nakledildi.

Türk Bayrağına Sarılı Tabutu Omuzlarda Taşındı

İkindi namazını müteakip düzenlenecek cenaze töreni öncesinde, İlber Ortaylı’nın Türk bayrağına sarılı naaşı sevenlerinin ve öğrencilerinin omuzlarında cami avlusuna getirildi. Yoğun katılımın gözlendiği törende, Ortaylı’nın kızı Tuna Ortaylı cami avlusunda kurulan alanda taziyeleri kabul etti. Akademisyenler, siyasetçiler ve çok sayıda vatandaşın katıldığı törenle Türk bilim dünyasının büyük kaybı ebediyete uğurlanıyor.

HABER KAYNAK:TEKHA