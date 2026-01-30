Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sabah gazetesinde yayımlanan makalesinde 2026 yılına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Erdoğan, 2026'yı Türkiye'nin küresel konumunu daha da güçlendirecek, kapsamlı reformların hayata geçirileceği bir dönem olarak tanımladı.

'Türkiye için aşkla çalışmaya devam' başlıklı yazısında Erdoğan, 2026'nın ilk aylarında daha büyük ve güçlü Türkiye hedefi doğrultusunda atılacak adımların ele alındığını ifade etti.

'Bizim Tek Bir Eksenimiz Var, O da Türkiye Ekseni'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2026'yı 'sabırla yürütülen politikaların sonuçlarının alınacağı, ekilen tohumların karşılığının görüleceği bir yıl' olarak nitelendirerek, bu dönemi 'şahlanış ve reform yılı' sözleriyle tanımladı. Erdoğan, Türkiye'nin dış politikadaki yönelimine ilişkin olarak, 'Bizim tek bir eksenimiz var, o da Türkiye Ekseni' ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Ekonomik Göstergelere Dikkat Çekti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2025 yılında millî gelirin yıllık bazda ilk kez 1,5 trilyon doları aştığını belirtti. Merkez Bankası rezervlerinin 200 milyar dolar seviyesinin üzerine çıkarak 215,6 milyar dolara ulaştığını ifade eden Erdoğan, 273,4 milyar dolarlık ihracatla Cumhuriyet tarihinin rekorunun kırıldığını söyledi. Erdoğan, ihracatçılara sağlanan desteklerin 2026 yılında daha da artırılacağını kaydetti.

'2026 Yılı Enflasyonla Mücadelede Kritik Bir Yıl Olacak'

2026'nın enflasyonla mücadelede kritik bir yıl olacağını vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu dönemde enflasyonun kalıcı biçimde düşürülmesinin hedeflendiğini belirtti. Çalışanlar, emekliler ve memurların alım gücünün yalnızca enflasyon oranında değil, büyümeden alınan payla da artırılacağını ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, gelir dağılımında adaletin sağlanmasının temel hedefler arasında yer aldığını aktardı.

'Çözüme Konsantre Olduk'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, çözüm sürecinde önemli aşamaların geride bırakıldığını belirterek, Cumhur İttifakı'nın sürece yapıcı bir yaklaşım sergilediğini söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Çözüme konsantre olduk ve yalnızca elimizi değil, tüm gövdemizi taşın altına koyduk' ifadelerini kullandı.

Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun çalışmalarına da değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, ilgili tarafların dikkatle dinlendiğini ve hazırlanmakta olan nihai raporun sürece katkı sağlayacağını ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sürece ilişkin değerlendirmesinde, 'Ülkemizi 40 yıllık bir musibetten kurtarmayı hedefleyen bu süreç, gündelik siyasetin çıkar hesaplarına kurban edilmeyecek. Sürecin bir yol kazası yaşanmadan amacına ulaşması için üzerimize ne düşüyorsa yapmaktan geri durmayacağız' dedi.

Kaynak : PERRE