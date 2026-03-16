Adalet Bakanı Akın Gürlek, 2026 yılının ilk çeyreğinde Türkiye’nin yabancı ülkelerden adi suç ve terör suçları kapsamında kabul edilen iade talebi sayısının toplam 76 olduğunu açıkladı.

En Fazla İade Gürcistan ve Almanya’dan

Bakan Gürlek’in verdiği bilgilere göre, gerçekleştirilen iadelerin 35’i Gürcistan’dan, 19’u Almanya’dan, 5’i Karadağ’dan, 2’si Irak’tan ve 2’si Yunanistan’dan yapıldı.

Birçok Ülkeden Suçlu İadesi

Ayrıca Arjantin, Arnavutluk, Belçika, Bulgaristan, Ermenistan, Hırvatistan, Kırgızistan, Kolombiya, Kosova, Kuzey Makedonya, Slovenya, Birleşik Krallık ve İtalya’dan da birer suçlunun Türkiye’ye iadesi gerçekleştirildi.

Bakanlıklar Arası Koordinasyon

Adalet Bakanlığı tarafından yürütülen ve İçişleri Bakanlığı ile Dışişleri Bakanlığı’nın koordinasyonunda sürdürülen süreçte Türkiye’nin suçla mücadeledeki kurumsal kapasitesi ve kararlılığı bir kez daha ortaya kondu.

Bakan Akın Gürlek, suçla mücadele kapsamında yürütülen uluslararası iş birliği dolayısıyla adı geçen ülkelerin yetkililerine teşekkür ederek, süreçte yakın koordinasyon içerisinde çalışan İçişleri Bakanlığı ve Dışişleri Bakanlığı’na da katkılarından dolayı şükranlarını sundu.

Suçla Mücadelede Kararlılık Mesajı

Gürlek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde suçla mücadelede ulusal ve uluslararası düzeydeki iş birliğini güçlendirerek kararlılıkla yola devam edeceklerini vurguladı.

HABER KAYNAK:TEKHA