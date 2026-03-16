Adıyaman'da Emir Sultan Camii'nde muhafaza edilen Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'e ait Sakal-ı Şerif, Kadir Gecesi öncesinde vatandaşların ziyaretine açıldı.

Camide özel muhafaza bölümünde saklanan Sakal-ı Şerif, Kadir Gecesi öncesinde görevliler tarafından çıkarılarak vatandaşların ziyaretine sunuldu. Ziyaret için camiye gelen çok sayıda vatandaş, Sakal-ı Şerif'i görmek için sıraya girerken camide manevi bir atmosfer oluştu. Ziyaret sırasında bazı vatandaşların duygulandığı görüldü.

'Yeniden Doğmuş Gibi Oluyoruz'

Sakal-ı Şerif'i ziyaret eden vatandaşlardan Ali Güler, her yıl bu ziyareti gerçekleştirmeye çalıştıklarını belirterek, 'Biz 12 ayda bir defa mahsus geliyoruz ve yeniden doğmuş gibi oluyoruz. Peygamberimize ait bir emaneti görüyoruz. Şu anda İslam âlemi savaş altında, aynı zamanda deprem de yaşandı. Bu sıkıntıları çoğunlukla Müslümanlar yaşıyor. Biz Rabbimize her zaman dua ediyoruz; bu sıkıntıların Müslümanların üzerinden kalkması için. Kadir Gecesi bin geceden daha hayırlıdır. Dinimiz hayırdır, berekettir, rahmettir ve kutsaldır. Bu günleri her zaman yaşamak istiyoruz. Sakal-ı Şerif'i görünce yeniden doğmuş gibi oldum. Bu sayede Peygamber Efendimizin varlığını hissediyoruz. Görmemiş olsak da, 1400 yıl önce vefat etmiş olmasına rağmen bugün milyonlarca insan O'nu anıyor ve izinden gidiyor' dedi.

'Mahallemizin Camisinde Görmek Bizi Mutlu Etti'

Ziyaretçilerden Muhammed Tunahan ise Sakal-ı Şerif'i görmenin kendileri için büyük bir sürpriz olduğunu belirterek, 'Hz. Muhammed'in Sakal-ı Şerif'ini görmek bizim için de büyük bir sürpriz oldu. Yüzyıllardır var olan geniş İslam coğrafyasında Peygamberimizin sakalını mahallemizin camisinde görmek bizi çok mutlu etti. Bir anda şaşırdım; Hz. Peygamberimizin Sakal-ı Şerif'ini karşımda görünce dua ettik. İnşallah Allah kabul eder' diye konuştu.

