Adıyamanlı hekim ve yazar Dr. Abuzer Demir'in yeni kitabı 'Çerkesler', Cinius Yayınları etiketiyle yayımlanarak okuyucularla buluştu. Yaklaşık 220 sayfadan oluşan eser, Çerkes halkının tarihsel sürecini ve Osmanlı'dan Cumhuriyet'e uzanan dönemde yaşanan gelişmeleri ele alıyor.

Kitap, Dr. Abuzer Demir'in uzun yıllara dayanan araştırmalarının bir sonucu olarak, Çerkeslerin tarihini, Kafkasya'dan Anadolu'ya göç sürecini, Osmanlı döneminde Çerkes yerleşimlerini ve Kurtuluş Savaşı'ndaki rollerini ayrıntılı biçimde inceliyor. Ayrıca, Osmanlı'nın son dönemi ile erken Cumhuriyet yıllarında yaşanan gelişmeler ve Çerkes Ethem olayı geniş bir perspektifle aktarılıyor.

Dr. Demir, çalışmasında Çerkes toplumunu folklorik, kültürel, beşerî-coğrafi ve sosyolojik yönleriyle ele alarak, tarihsel bir anlatının yanı sıra Kuzey Kafkas halklarının karşılaştığı siyasi ve toplumsal süreçleri de değerlendirmeye açıyor. Yazar, farklı bakış açılarını ve toplum içindeki çeşitliliği dikkate alarak dengeli bir anlatım kurmayı amaçlıyor.

'Çerkesler', ansiklopedik bir üsluptan ziyade, okuyucuyu ayrıntılarda boğmadan tarihsel süreci öğretici ve anlaşılır bir çerçevede sunuyor. Eser, araştırma ve tarih meraklılarına kaynak niteliği taşıyor.

Dr. Abuzer Demir Kimdir?

1977 doğumlu Dr. Abuzer Demir, Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden mezun oldu. Uzun yıllar iç hastalıkları uzmanı olarak görev yaptı ve Adıyaman'daki çeşitli hastanelerde hekimlik yaptı. Geçmişte Adıyaman Tabip Odası başkanlığı görevinde bulundu.

Hekimliğin yanı sıra yazarlık ve basın alanında da faaliyet gösteren Dr. Demir, Adıyaman'daki bazı gazetelerde köşe yazıları kaleme alıyor. 2012 yılında Türkiye'nin sağlık yardımı kapsamında Somali'ye giderek gönüllü sağlık hizmeti veren Dr. Demir, deneyimlerini 'Somali'de de Çiçekler Açar' adlı kitabında paylaştı.

Dr. Demir, aynı zamanda Anadolu Basın Birliği Adıyaman Şube Başkanlığı görevini yürütüyor ve Gazete Buradan ile www.gazeteburadan.com haber portalının imtiyaz sahibidir.

Kaynak : PERRE

HABER: ADIYAMAN (PERRE) - Berfin GÜRBÜZ