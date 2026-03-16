Binlerce sivilin yaşamını yitirdiği ve on binlercesinin yaralandığı Halepçe Katliamı'nın 38. yılı dolayısıyla Adıyaman Emek ve Demokrasi Platformu Mimar Sinan parkında basın açıklaması gerçekleştirdi.

Basın metnini Adıyaman Emek ve Demokrasi Platformu adına Eğitim-Sen Adıyaman Şube Başkanı Zeynel Polat okudu.

Yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

'16 Mart 1988 tarihinde Kürt halkına karşı tarihin en ağır ve utanç verici insanlık suçlarından biri işlendi. Irkçı Baas rejimi tarafından Irak Kürdistan Bölgesi'nde bulunan Halepçe kentinde kimyasal silahlar kullanılarak büyük bir katliam gerçekleştirildi.

'Enfal Harekâtı' adı altında yürütülen saldırılar sürecinde Kürt halkına yönelik köy yakmalar, zorla göç ettirmeler, işkence ve idamlar sistematik biçimde uygulanmıştır. 16 Mart 1988'de Halepçe'de gerçekleştirilen kimyasal saldırıda çoğunluğu kadın, çocuk ve yaşlılardan oluşan 5 binden fazla insan yaşamını yitirmiş, 7 binden fazla insan ise kalıcı şekilde sakat kalmıştır. Enfal Harekâtı boyunca ise 150 binden fazla Kürt katledilmiştir.

Halepçe'de Kürt halkına karşı gerçekleştirilen bu saldırı, uluslararası hukuka göre soykırım suçunun tüm unsurlarını taşımaktadır. Buna rağmen uluslararası toplum uzun yıllar bu insanlık suçuna karşı sessiz kalmış, sorumluların hesap vermesi için gerekli adımlar atılmamıştır. Halepçe yalnızca bir katliam değil, aynı zamanda uluslararası toplum açısından da bir utanç sayfasıdır.

Bugün bazı ülkelerin parlamentoları Halepçe Katliamını soykırım olarak tanımış olsa da bu yeterli değildir. Dünyadaki tüm parlamentoları ve özellikle Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni Halepçe Soykırımını resmen tanımaya çağırıyoruz.

16 Mart tarihi aynı zamanda Türkiye'de yaşanan bir başka acı olayın da yıldönümüdür. 16 Mart 1978'de İstanbul Üniversitesi Beyazıt Kampüsü önünde gerçekleştirilen bombalı saldırıda 7 öğrenci yaşamını yitirmiş, 41 öğrenci yaralanmıştır. Beyazıt Katliamı da tıpkı birçok katliam gibi aydınlatılmamış, failleri cezasız bırakılmıştır.

Bugün aynı zamanda Gazi Katliamı'nın da yıldönümüdür. Halepçe'de, Beyazıt'ta ve Gazi'de yaşananlar; cezasızlık politikalarının toplumda açtığı derin yaraları bir kez daha göstermektedir.

Ne yazık ki Ortadoğu'da savaşlar ve katliamlar sona ermiş değildir. Bugün Gazze'de, Suriye'de, Rojava'da ve İran'da halklara yönelik saldırılar ve ağır insan hakları ihlalleri yaşanmaya devam etmektedir. Özellikle Kürtler başta olmak üzere Aleviler, Süryaniler ve farklı halklar ile inanç toplulukları Ortadoğu'daki devletlerin politikaları nedeniyle sürekli bir baskı, şiddet ve katliam tehdidi altında yaşamaktadır.

Halepçe Katliamı'nın 38., Beyazıt Katliamı'nın 48. ve Gazi Katliamı'nın 31. yıldönümünde yaşamını yitirenleri saygıyla anıyor; insanlığa bu acıları yaşatanları bir kez daha kınıyoruz.

Ortadoğu'da savaşların, katliamların ve halklara yönelik baskı politikalarının son bulduğu; barışın, demokrasinin ve halkların eşit ve özgür bir şekilde bir arada yaşayabildiği bir gelecek için mücadelemizi sürdüreceğimizi bir kez daha vurguluyoruz.

Halepçe'yi, Beyazıt'ı ve Gazi'yi unutmadık, unutturmayacağız.'

