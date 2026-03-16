Adıyaman Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri, Ramazan Bayramı öncesi kentteki pastane ve tatlıcılara yönelik denetimlerini yoğunlaştırdı.

Denetimlere İl Müdürü ve Şube Müdürü Eşlik Etti

Ramazan bayramına sayılı günler kala yürütülen denetimlere, Adıyaman Tarım ve Orman İl Müdürü Abdulkadir Akkan ve Şube Müdürü Mehmet Kaygusuz da eşlik etti. Ekipler, 'Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu' kapsamında, tüketici sağlığının korunması ve güvenilir gıda arzının sağlanması amacıyla denetimlerini aralıksız sürdürüyor.

Ürünlerin Üretimi ve Satışı Titizlikle İncelendi

Denetimlerde, özellikle tüketim alışkanlıklarında oluşacak değişiklikler dikkate alınarak, Ramazan Bayramı öncesinde tüketiminin artması muhtemel ürünler üzerinde yoğunlaşıldı. Pastacılık ürünleri ve tatlılar, un ve unlu mamuller ile şeker ve şekerli mamuller üreten ve satan işletmelerin hijyen şartları, ürünlerin saklama koşulları ve üretim alanlarının uygunluğu detaylı şekilde incelendi.

Vatandaşlara Alo Gıda 174 Hattı Üzerinden Bildirim Çağrısı

Denetimler sırasında açıklamalarda bulunan İl Müdürü Abdulkadir Akkan, Ramazan Bayramı öncesi yapılan denetimlerin etkinliğini artırmak amacıyla vatandaşların karşılaştıkları sorunları Alo Gıda 174 hattı üzerinden bildirmelerinin önemine değindi. Akkan, Ramazan Bayramı öncesinde olduğu gibi sonrasında da gıda denetimlerinin büyük bir hassasiyet ve özveriyle devam edeceğini

