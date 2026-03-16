İzmir Adıyaman ve İlçeleri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği tarafından, Ramazan ayı kapsamında üniversite öğrencilerine yönelik bir iftar programı düzenlendi. 14 Mart 2026 Cumartesi akşamı gerçekleştirilen programda, İzmir'de eğitim gören Adıyamanlı üniversite öğrencileri aynı sofrada buluşarak oruçlarını açtı.

Karşıyaka ilçesinde bulunan Kervan 02 restoranında gerçekleştirilen programa dernek yönetim kurulu üyeleri ve çok sayıda öğrenci katıldı. Programda öğrenciler ve dernek temsilcileri bir araya gelerek sohbet etti.

Öğrenciler ve Dernek Yöneticileri Aynı Sofrada Buluştu

İftar programına İzmir'de üniversite eğitimi alan Adıyamanlı öğrenciler yoğun ilgi gösterdi. Dernek yöneticileri ile öğrenciler aynı sofrada bir araya gelerek iftar yaptı.

Programda öğrencilerle tanışma ve sohbet imkânı sağlanırken, dernek yöneticileri gençlerle bir süre görüşmeler gerçekleştirdi. Katılımcılar, Ramazan ayı dolayısıyla düzenlenen programda birlikte iftar yapma fırsatı buldu.

Dernek Başkanı Özdemir'den Açıklama

İftar programının, İzmir Adıyaman ve İlçeleri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Fehmi Özdemir'in öncülüğünde düzenlendiği bildirildi. Programda konuşan Özdemir, üniversite öğrencileriyle bir araya gelmekten memnuniyet duyduklarını ifade etti.

Özdemir, yaptığı açıklamada Ramazan ayının paylaşma ve dayanışma ayı olduğunu belirterek, İzmir'de eğitim gören Adıyamanlı öğrencilerle bir araya gelmenin kendileri için önemli olduğunu söyledi. Dernek olarak gençlerle iletişim halinde olduklarını ifade eden Özdemir, öğrencilerin yanında olmaya devam edeceklerini kaydetti.

Program kapsamında öğrenciler ve dernek yöneticileri iftar sonrasında bir süre sohbet etti. Etkinlikte öğrenciler birbirleriyle tanışma ve iletişim kurma imkânı buldu.

Dernek yetkilileri, İzmir'de yaşayan Adıyamanlılar arasında dayanışmayı artırmaya yönelik sosyal ve kültürel faaliyetlerin sürdürüleceğini belirtti. Program sonunda katılımcılara teşekkür edilerek Ramazan ayının birlik ve beraberliğe katkı sağlaması temennisinde bulunuldu.

