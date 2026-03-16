Adıyaman Belediyesi, Ramazan Bayramı öncesinde ihtiyaç sahibi ailelere yönelik sosyal destek ödemesi gerçekleştirdi. Belediye tarafından yapılan açıklamada, sosyal yardım sistemine kayıtlı 3 bin 886 ailenin Halk Kart hesaplarına toplam 3 milyon 886 bin TL yatırıldığı bildirildi.

HALK KART HESAPLARINA ÖDEME YAPILDI

Belediye tarafından yürütülen Halk Kart uygulaması kapsamında gerçekleştirilen ödemelerin, Ramazan Bayramı öncesinde dar gelirli ailelerin ihtiyaçlarını karşılamasına katkı sağlamayı amaçladığı belirtildi. Yapılan bakiye tanımlamasıyla ailelerin bayram alışverişlerini kendi ihtiyaçları doğrultusunda gerçekleştirebildiği ifade edildi.

Ödemelerin, Abdurrahman Tutdere'nin talimatıyla sosyal yardım sistemine kayıtlı ailelerin kartlarına aktarıldığı kaydedildi.

TOPLAM NAKDİ DESTEK 22 MİLYON TL'Yİ AŞTI

Belediye tarafından yürütülen Halk Kart projesi kapsamında bugüne kadar ihtiyaç sahibi vatandaşlara aktarılan toplam nakdi destek miktarının da arttığı bildirildi. Yapılan son ödeme ile birlikte proje başlangıcından bu yana vatandaşlara ulaştırılan toplam destek tutarının 22 milyon 144 bin TL'ye yükseldiği açıklandı.

RAMAZAN BOYUNCA GIDA KOLİSİ DAĞITIMI

Nakdi desteklerin yanı sıra Ramazan ayı boyunca gıda kolisi dağıtımı da sürdürüldü. Belediye ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında Ramazan ayı başından bu yana yaklaşık 20 bin aileye temel gıda malzemelerinden oluşan yardım kolilerinin ulaştırıldığı belirtildi.

Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü ekiplerinin sahadaki çalışmalarını sürdürdüğü ve Ramazan Bayramı sonuna kadar toplam 25 bin aileye ulaşılmasının hedeflendiği ifade edildi.

Konuya ilişkin açıklamada bulunan Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, bayramların dayanışma ve paylaşma duygularını güçlendiren özel günler olduğunu belirtti.

Tutdere, belediye olarak ihtiyaç sahibi vatandaşların yanında olmaya devam edeceklerini ifade ederek, Halk Kart uygulaması sayesinde vatandaşların ihtiyaçlarını kendi tercihlerine göre karşılayabildiğini ve uygulamanın yerel esnafa da katkı sağladığını kaydetti.

Kaynak : PERRE

HABER: ADIYAMAN (PERRE) - Berfin GÜRBÜZ