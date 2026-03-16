Sektörün Global Üssü SolarEX İstanbul İçin Geri Sayım Başladı!

T.C. Ticaret Bakanlığı’nın güçlü destekleriyle gerçekleşecek olan SolarEX İstanbul, bu yıl yalnızca bir sergi alanı değil; ticaretin, teknolojinin ve küresel enerji geleceğinin kalbinin attığı dev bir platforma dönüşüyor. Enerji dönüşümünün merkezi SolarEX İstanbul, 08-10 Nisan 2026 tarihlerinde İstanbul Fuar Merkezi’nde 18. kez kapılarını açmak için gün sayıyor!

Küresel Vizyon, Yerel Güç: Enerjinin Liderleri Tek Çatıda 18. yılında organizasyon; küresel ölçekteki dev firmaları, öncü teknolojileri, vizyoner liderleri ve ülkelerin resmi temsilcilerini nitelikli ziyaretçilerle buluşturacak. Türkiye’yi yalnızca bölgesel değil, dünya çapında vazgeçilmez bir enerji üssü haline getirmeyi hedefleyen fuar için büyük buluşma yaklaşıyor.

Stratejik Vizyon: Türkiye’yi Enerji Teknolojilerine Küresel bir ‘Hub’ Haline Getirmek

Dünyanın en güneşli coğrafyalarından birinde yer alan Türkiye, güneş enerjisi ve depolama çözümlerinde hızla yükselirken; SolarEX İstanbul, ülkemizi bu eko sistemin ana üretim ve dağıtım merkezi yapma yolunda ilerliyor. Sektöründe dünyanın en saygın fuarları arasında yer alan fuar, Türkiye’nin temiz enerji ihracat hacmini genişleterek, ülkemizin küresel pazardaki payını arttırmayı ve bölgenin vazgeçilmez teknoloji üssü olmayı hedefliyor.

Ticari İş Birlikleri Diplomatik Güçle Birleşiyor

SolarEX İstanbul, ülkeler arası enerji politikalarının şekillendiği stratejik bir platform olduğunu kanıtlıyor. Yaklaşık 15 ülkenin büyükelçi ve konsoloslarının bizzat fuar alanında yer alacağı organizasyon, yerli teknolojilerin dünya pazarına açılmasında bir kaldıraç görevi görüyor. Bu üst düzey diplomatik katılım, Türkiye’yi uluslararası yatırımcılar için ana cazibe merkezi haline getirirken, kurulan ticari bağlantıların devletler düzeyinde projelere dönüşmesinin önünü açıyor.

Türkiye’nin Güneş Vizyonu SolarEX İstanbul ile Şekilleniyor: Ekonomi ve Enerjide 2035 Hedeflerine Stratejik Destek

“Sektörün küresel buluşma noktası olan SolarEX İstanbul, ülke ekonomimize sunduğu yüksek ticari hacim ve ihracat potansiyeliyle stratejik bir önem taşıyor. Yerli üretimin gücünü Uluslararası pazarla buluşturan bu dev organizasyon Türkiye’nin 2035 yılı güneş enerjisi yatırım hedeflerine ulaşma kararlılığını pekiştiren, enerji bağımsızlığı yolunda atılan en somut adımların vitrini niteliğini taşıyor. Fuar, sunduğu yenilikçi çözümler ve ülkemizin yenilenebilir enerji dönüşümündeki liderlik vizyonuyla birleştirerek sürdürülebilir ekonomik büyümenin lokomotifi olmayı sürdürüyor.

Bilgi Odaklı Gelecek: Uluslararası Konferans Oturumları

Sektörün en saygın derneklerinin iş birliğiyle hazırlanan konferanslarda, enerji dünyasının bugünü ve yarını masaya yatırılacak. Vizyoner panelistler ve sektör liderleri, en yeni trendleri katılımcılarla paylaşacak. Simultane tercüme desteği ve YouTube üzerinden yapılacak canlı yayınlarla bu bilgi şöleni, fiziksel sınırları aşarak tüm dünyaya ulaşacak.

Geleceğin Teknolojisi: İnovasyon ve Startup Alanı

Fuarın en dinamik noktası olan Startup Alanı, enerji sektöründeki ezber bozan girişimlere ve dijital dönüşüm projelerine ev sahipliği yapacak. Yeni nesil çözümlerin ve geleceği şekillendirecek inovasyonların ilk kez görücüye çıkacağı bu alan, katılımcılara ilham verici bir deneyim sunacak.

Çatıların Gücü Ekonomiye Kazandırılıyor: Türkiye’nin Enerji Dönüşümünde Öncü Sektör Liderleri

2. ÇATIGES Yarışmasına Hazırlanıyor

Geçtiğimiz yıl büyük ses getiren ve bu yıl 2. kez düzenlenen "Çatı GES Yarışması", firmaların teknik uygulama kabiliyetlerini sergilediği ödüllü bir arenaya dönüşüyor. Sektör lideri markaların en hızlı ve kusursuz kurulum için ter dökeceği bu yarışma, fuar alanının en heyecanlı noktalarından biri olacak.

Yarının Ustaları SolarEX İstanbul’da Sahne Alıyor

Geleceğin Elektrik Teknisyenleri İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve ETOİST iş birliğiyle ilk kez gerçekleştirilecek olan "Geleceğin Elektrik Teknisyenleri" Yetenek Yarışması'nda, genç yetenekler teorik bilgilerini pratiğe dökerek hünerlerini sergileyecek. Sektörün geleceğini inşa edecek gençler, SolarEX İstanbul çatısı altında profesyonel dünyaya adım atacak.

Ticaretin ve Diplomasinin Rotası: 18. SolarEX İstanbul

Sektörün liderlerini, ülke temsilcilerini ve vizyoner girişimlerini bir araya getiren bu dev buluşma 08-10 Nisan 2026 tarihlerinde İstanbul Fuar Merkezi’nde!