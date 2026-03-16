Küresel ticaret son yılların en kritik dönemeçlerinden birine giriyor. Artan jeopolitik gerilimler, enerji fiyatlarındaki yükseliş ve uluslararası taşımacılık maliyetlerindeki sert artış, dünya ticaretinin maliyet yapısını hızla değiştiriyor. Özellikle enerji ve navlun fiyatlarında yaşanan yükseliş, ihracatçıların rekabet gücünü doğrudan etkileyen yeni bir baskı dalgası yaratıyor. DIŞYÖNDER (Dış Ticarete Yön Verenler Derneği) Başkanı Dr.Hakan Çınar, küresel ticarette oluşan bu yeni maliyet ortamının Türkiye açısından hem önemli riskler hem de stratejik fırsatlar barındırdığına dikkat çekti.

Devam eden savaşların yeni bir dönemi başlattığına işaret eden Dışyönder Başkanı Çınar “enerji fiyatlarındaki yükseliş yalnızca akaryakıt maliyetlerini değil; üretim, taşıma ve depolama süreçlerinin tamamını etkileyerek ihracatçıların rekabet gücü üzerinde önemli bir baskı oluşturuyor. Bugün dünya ticaretinin büyük bölümü deniz taşımacılığı ile gerçekleşiyor. Ancak son dönemde kritik deniz ticaret yollarında artan güvenlik riskleri, navlun fiyatlarında yükselişe ve sigorta maliyetlerinde ciddi artışlara neden oluyor. Bu durum özellikle enerjiye ve lojistiğe bağımlı sektörlerde maliyetleri yukarı çekiyor. Türkiye açısından bakıldığında ise ihracatçıların rekabet gücünün korunması için lojistik maliyetlerin dikkatle yönetilmesi büyük önem taşıyor. Enerji fiyatlarındaki oynaklık ve küresel taşımacılık maliyetlerindeki artış, özellikle KOBİ ölçeğindeki ihracatçı firmaları daha fazla etkiliyor.” diyerek, tedbir alınmaması halinde ihracatçıları zor günlerin beklediğine dikkat çekti.

Doğru adımlar atılırsa ihracatçılar bu krizden avantajla çıkar

Çınar sözlerine şöyle devam etti: “Dünya ticareti artık yalnızca üretim kapasitesiyle değil, enerji ve lojistik maliyetlerini yönetebilme kabiliyetiyle de şekilleniyor. Devam eden savaşlar, ülkelerin ticaret stratejilerini yeniden düşünmesini zorunlu kılıyor ve haritalar yeniden şekilleniyor. Türkiye sahip olduğu güçlü üretim altyapısı, stratejik coğrafi konumu ve gelişen lojistik ağı sayesinde bu dönüşüm sürecinde önemli fırsatlar yakalayabilir. Ancak bunun için alternatif ticaret koridorlarının geliştirilmesi ve ihracatçıların maliyet baskısını azaltacak politikaların hızla hayata geçirilmesi son derece önemli. Bu süreçte Türkiye’nin stratejik avantajlarını doğru değerlendirerek; Avrupa, Orta Doğu ve Orta Asya arasında bulunan güçlü coğrafi konumu, lojistik altyapısı ve üretim kapasitesini fırsata çevirmeyi başarmalıyız. Küresel ticarette yaşanan dönüşüm, ülkemizi bu dönemde üretim ve lojistik merkezi haline getirmek için büyük fırsatlar barındırıyor.”

Geçtiğimiz hafta Yönetim Kurulu olarak Ticaret Bakan Yardımcısı Sn.Mustafa Tuzcu ile bir toplantı gerçekleştirdiklerini belirten Çınar, Dışyönder olarak küresel ticarette yaşanan tüm gelişmeleri yakından takip ederek, Türkiye’nin dış ticaret ekosisteminin rekabet gücünü koruyacak politikaların geliştirilmesine katkı sunduklarını da sözlerine ekledi. Çınar’a göre önümüzdeki dönemde enerji fiyatları, navlun maliyetleri ve küresel ticaret yollarındaki gelişmeler dünya ticaretinin yönünü belirleyen en önemli unsurlar olmaya devam edecek. Bu sebeple Türkiye’nin bu yeni döneme hazırlıklı olması, hem ihracatçıların rekabet gücü hem de ülke ekonomisinin sürdürülebilir büyümesi açısından kritik bir öneme sahip.