1994 yılından bu yana sanayi, ulaşım ve iletişim tarihinin köklü mirasını yaşatmaya devam eden Rahmi M. Koç Müzesi, Ramazan Bayramı’nda ziyaretçileri keşif dolu bir yolculuğa davet ediyor. Haliç kıyısındaki müze tarihi güzellikleriyle, okulların ara tatiliyle birleşen bayram tatilini İstanbul’da geçireceklere nostalji yaşatacak. Tarih ve kültürle dolu bir gün geçirmek isteyenler, klasik otomobillerden lokomotiflere, uçaklardan gemilere kadar müzenin geniş koleksiyonundaki objelerle adeta zamanda yolculuğa çıkacak.

Yaşayan geçmişe yolculuk

Koleksiyonunda farklı dönemlerden 15 binin üzerinde objeyle tarihe ayna tutan müze, her yaş grubuna hitap ederek ziyaretçilerine yeni keşifler yapma fırsatı sunuyor. ‘Yaşayan geçmiş’ koleksiyonundaki 19. yüzyıla ait dükkân ve atölyelerin yeniden canlandırıldığı bölümlerde dolaşan ziyaretçiler nostaljik bir geziye çıkarken, tarihi Fenerbahçe Vapuru’nda çaylarını yudumlayarak Haliç’in üzerinde keyifli anlar yaşayacak.

Org Bartje sesiyle şaşırtacak

Müzenin koleksiyonuna yeni eklenen panayır orgu Bartje ise 21 Mart Cumartesi ve 22 Mart Pazar günleri her gün 12.00, 14.00 ve 16.00 saatlerinde çalıştırılacak. Hollanda’dan getirilen ve Avrupa kültüründe önemli yeri olan panayır orgu Bartje, çalıştırıldığı andan itibaren çıkardığı melodilerle her yaş grubundan ziyaretçiyi önce şaşırtıyor ardından dans ettiriyor.

Rahmi M. Koç Müzesi, bayram tatili boyunca 21 Mart Cumartesi ve 22 Mart Pazar günleri ziyaretçilerini ağırlayacak.

Rahmi M. Koç Müzeleri Hakkında

Rahmi M. Koç Müzesi, Türkiye'nin ulaşım, endüstri ve iletişim tarihindeki gelişmeleri yansıtan ilk ve tek sanayi müzesidir. 1994 yılında kapısını İstanbul’da ziyaretçilerine açan Rahmi M. Koç Müzesi, İstanbul, Ankara, Cunda ve Ayvalık’taki dört ayrı müzesi ve bir kitaplığı ile dünya endüstriyel mirasının değerli örneklerini barındıran, dünya ölçeğinde tanınan ve takdir edilen bir kültür kurumudur. Toplamda 15 binin üzerinde objeden oluşan koleksiyonu, çocuklara yönelik eğitimleri ve atölyeleri ile kültür ve eğlenceyi bir arada sunabilen tek adres olan Rahmi M. Koç Müzeleri’nde karayolu ulaşımı, raylı ulaşım, havacılık, denizcilik, makineler, iletişim, bilimsel aletler, model ve oyuncaklar görülebilir.

