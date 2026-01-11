Adıyaman genelinden on imam hatip lisesi öğrencisi, Samsat Safvan bin Muattal Anadolu İmam Hatip Lisesi ve Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğü iş birliğiyle düzenlenen yarışmada hünerlerini sergiledi.

Samsat Merkez Camii'nde yapılan tören, İlçe Milli Eğitim Müdürü Abdullah Akın'ın açılış konuşmasıyla başladı. Samsat Müftüsü Ahmet Kızmaz, yarışmaların imam hatip adayları için önemine dikkat çekti. Programa Samsat Belediye Başkan Vekili İbrahim Işık, AK Parti İlçe Başkanı Osman İdacı, Eğitim-Bir-Sen ve Memur-Sen Adıyaman Şube Başkanı Mehmet Demir, okul müdürleri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Öğrencilerin performansları, Adıyaman'dan görevlendirilen beş kişilik jüri tarafından değerlendirildi. Yarışmada birinciliği Kahta Anadolu İmam Hatip Lisesi, ikinciliği Adıyaman Safvan Anadolu İmam Hatip Lisesi, üçüncülüğü ise Adıyaman Anadolu İmam Hatip Lisesi kazandı.

Program sonunda Samsat Belediye Başkanlığı tarafından öğrencilere ödüller takdim edilirken, katılımcılara yemek ikramı yapıldı.

Kaynak : PERRE