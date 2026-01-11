Yerel Basın Birliği (YBB) Adıyaman Temsilcisi Bilal Karadağ, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla yazılı açıklama yaptı. Gazeteciliğin her koşulda hakikatin peşinden gitme mücadelesi olduğunu vurgulayan Karadağ, mesajında gazeteciliğin savaşta, afette ve kriz ortamlarında dahi toplumun doğru bilgiye ulaşmasını sağlamak için verilen onurlu bir mücadele olduğunu belirtti.

'Gazze'de Hayatını Kaybeden Gazeteciler, Cesaretin Simgesi Olarak Tarihe Geçmiştir'

Karadağ, özellikle Gazze'de görevlerini yerine getirirken hayatını kaybeden gazetecilere değinerek, 'Gazze'de gerçeği dünyaya duyurmak için canlarını ortaya koyan ve bu uğurda hayatlarını kaybeden gazeteciler, basın tarihine vicdanın ve cesaretin simgesi olarak tarihe geçmiştir. Onları rahmetle anıyor, ailelerine ve basın camiasına başsağlığı diliyorum' dedi.

Karadağ'dan Yerel Basına Destek

Yerel basının yaşadığı zorluklara dikkat çeken Karadağ, mesajını şöyle tamamladı:

'Başta yerel basın olmak üzere, zor şartlar altında görev yapan tüm gazetecilerin emeği çok kıymetlidir. Meslek onurunu her şeyin üzerinde tutan tüm basın emekçilerinin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutluyor; sağlık, güvenlik ve dayanışma içinde bir meslek hayatı diliyorum.'

Kaynak : PERRE