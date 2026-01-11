DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan, Şam ordusunun Halep'te Kürtlerin yoğun olarak yaşadığı Şex Meqsud ve Eşrefiye mahallelerine yönelik saldırılarına ilişkin basın toplantısı düzenledi. Açıklamada, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın söylemleri de eleştirildi. Bakırhan 'Halep'te çözümü baltalarsak Ankara'daki çözümü de baltalarız niyeti var burada. Bu tehlikeli oyunu herkes görmeli' dedi. DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ise 'Sessizlik bu suça ortak olmaktır. Bu saldırıları derhal durdurun. Şeyh Maksud ve Eşrefiye'de yaşanan saldırılar geçici yönetim adı altında HTŞ ve ona bağlı çetelerin gerçekleştirdiği meşru olmayan insanlık dışı saldırılardır' dedi.

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan 'Halep'te çözümü baltalarsak Ankara'daki çözümü de baltalarız niyeti var burada. Bu tehlikeli oyunu herkes görmeli. Çözüm mümkündür ve ortadadır. Ne yapmak lazım? SDG yöneticilerini Ankara'ya davet edin, bir masada oturun, konuşun, çözümü birlikte arayın' ifadelerini kullandı.

'Siviller Kışın Ortasında Yok Sayıldı'

Bakırhan, Halep'teki saldırıları 'insanlık vicdanını hedef alan katliamcı kuşatma' olarak nitelendirerek, 'Ağır silahlarla mahallelerin bombalanması, hastanelerin ve çocukların hedef alınması hiçbir siyasi gerekçeyle meşrulaştırılamaz. Kışın ortasında suyu, elektriği kesilen onlarca sivil yok sayma siyasetine maruz bırakıldı.'

'Uluslararası Koalisyon Halep'e Bakmalı'

Bakırhan, mahallelerini koruyan kadın güvenlik güçlerine yapılan saldırılara da tepki göstererek, 'O zalim, o katliamcı ellerinizi Kürt kadınının saçından çekin diyoruz. Bu eller geçmişte defalarca kırıldı, yarın da kırılır' dedi.

Bakırhan, uluslararası koalisyonun IŞİD'i ararken Halep'te yaşananlara sessiz kaldığını vurgulayarak, 'IŞİD ve benzeri örgütlerin nerede olduklarını görecekler. Gazze için gözyaşı dökenlerin Halep'i Gazze'ye dönüştürmeye çalışması büyük bir ikiyüzlülüktür. Şeyh Maksud ve Eşrefiye direnişi IŞİD zihniyetine karşı verilen onurlu mücadelenin devamıdır. Mahallelerini korumaya çalışan kadın güvenlik güçlerine saldıranların, onların saçını çekenlerin o ellerini Kürt kadınları o ellerini geçmişte defalarca kırdı, yarın da kırarlar. O zalim, o katliamcı ellerinizi Kürt kadınının saçından çekin diyoruz. IŞİD'i sözde her yerde arayan uluslararası koalisyon dönüp bir Halep'e baksın. IŞİD ve benzeri örgütlerin nerede olduklarını görecekler. Gazze için gözyaşı dökenlerin Halep'i Gazze'ye dönüştürmeye çalışması büyük bir ikiyüzlülüktür. Şeyh Maksud ve Eşrefiye direnişi IŞİD zihniyetine karşı verilen onurlu mücadelenin devamıdır. Diyarbakır'dan İstanbul'a, Van'dan İzmir'e bütün Kürtlerin kalbi bugün Halep için atmaktadır' ifadelerine yer verdi.

'Hakan Fidan'ın İfadeleri Diplomasinin Değil Çatışmanın Siyaset Dilidir'

Bakırhan, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın sözlerini eleştirerek, 'Çözümü güçlendiren bir rol üstlenin, diyalog kapılarını açın. Ancak ne yazık ki pratikte bunun tam tersi yapılmıştır. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın, 'ya güç görecekler ya da güç tehdidi' şeklindeki ifadeleri diplomasinin değil çatışmanın siyaset dilidir. Soruyoruz, siz bir diplomat mısınız yoksa asker misiniz? Siz diplomasi koridorlarında mı yoksa Şara'nın yönettiği operasyon odasından mı konuşuyorsunuz? Karar verin. Eğer diplomatsanız diplomatlığınızı yapın.

Bakırhan, çözüm için tüm tarafları diyalog masasına çağırdı ve saldırıların tarafı olunmaması gerektiğini vurguladı.

Hatimoğulları: 'Sessizlik Suça Ortak Olmaktır'

DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ise, başta kadınlar olmak üzere herkesi dayanışmaya çağırarak, 'Onurla direnen halka en derin dayanışma duygularımızı iletiyoruz. Bu direniş Suriye'nin demokratik geleceğinin direnişidir. Şeyh Maksud ve Eşrefiye asla yalnız bırakılmamalıdır. Sessizlik bu suça ortak olmaktır. Saldırıları derhal durdurun. Halep'te varılan ateşkes kalıcı hale gelmeli ve yerinden edilenler evine dönmelidir. Bizler kalıcı barış ve eşit yurttaşlık için mücadelemize devam edeceğiz' ifadelerini kullandı.

ANKARA (PERRE) - Şeriban ÖZÇAKMAK

Kaynak : PERRE