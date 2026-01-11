Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, CHP'li milletvekillerinin başlattığı 'Meclis'i terk etmeme' eyleminin üçüncü gününde emeklilere ilişkin taleplerini kamuoyuna duyurdu. Milletvekili Tanal, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 'Acilen intibak yasası çıkarılsın. Tüm emeklilere seyyanen zam yapılsın' çağrısı yaptı.

'Tüm Emeklilere Eşit Oranlı Zam Yapılmalı'

CHP milletvekilleri, asgari ücret ve emekli maaşlarına dair taleplerini Meclis gündemine taşımak için başlattıkları eyleme üçüncü gününde de devam ediyor. Eylem sürecinde açıklamalarda bulunan CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, Eylemin yalnızca en düşük maaşı alan emekliler için değil, 16,5 milyon emeklinin tamamının haklarını korumak amacıyla gerçekleştirildiğini vurgulayarak, yasayla birlikte tüm emeklilere eşit oranlı zam yapılmasını talep etti.

'Tüm 16,5 Milyon Emeklinin Hakkını Savunuyoruz'

Milletvekili Tana,l açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

'Biz sadece en düşük maaşı alan emeklinin değil, tüm 16,5 milyon emeklinin hakkını savunuyoruz. İntibak yasası acilen çıkarılsın, tüm emeklilere seyyanen zam yapılsın.

ANKARA (PERRE) - Şeriban ÖZÇAKMAK

Kaynak : PERRE