Adıyaman İl Milli Eğitim Müdürlüğü, sosyal medya hesabı üzerinden Milli Eğitim Bakanlığı'nın Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında, 12-16 Ocak tarihleri arasında il genelindeki tüm okullarda Dönem Sonu Kültür, Sanat ve Spor Faaliyetleri Haftası'nın gerçekleştirileceğini duyurdu.

'Aile ve Oyun' temasıyla planlanan etkinlik haftasında öğrencilerin akademik gelişimlerinin yanı sıra milli, manevi ve kültürel değerlerle bütüncül bir eğitim süreci yaşamaları hedefleniyor. Program kapsamında öğrencilerin kültürel mirası tanıması ve yaşatması amaçlanıyor.

Etkinlikler çerçevesinde 'Türkiye Selamlaşıyor' programıyla toplumsal iletişim, nezaket ve dayanışma kültürünün güçlendirilmesi hedeflenirken, 'Erdem-Değer-Eylem' yaklaşımıyla öğrencilerin aileleriyle birlikte öğrenme ve paylaşma süreçlerine aktif katılımı sağlanacak.

Hafta boyunca düzenlenecek kültür, sanat ve spor etkinlikleriyle öğrencilerin sosyal, duygusal ve fiziksel gelişimlerinin desteklenmesi amaçlanıyor. Dönem Sonu Kültür, Sanat ve Spor Faaliyetleri Haftası, Adıyaman genelindeki tüm okullarda öğrencilerin katılımıyla gerçekleştirilecek.

