Ramazan Bayramı'nın 20-24 Mart 2026 tarihleri arasına denk gelmesi nedeniyle emekli bayram ikramiyesinin mart ayının ikinci haftasında ödenmesi bekleniyor. Önceki yıllardaki uygulamalar dikkate alındığında ödemelerin 9-15 Mart tarihleri arasında emeklilerin maaş aldıkları banka hesaplarına yatırılacak. Ödeme takvimi, tahsis numarasına göre kademeli şekilde gerçekleştirilecek.

Emekli Bayram İkramiyesi 2026'da Ne Kadar Olacak?

Mevcut durumda 4 bin TL olan ikramiyenin zam oranı için farklı senaryolar öne çıkıyor. Ancak tutar, yapılan resmi açıklamalar ve TBMM'de yapılacak yasal düzenlemelerle belli olacak.

