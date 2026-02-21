21 şubat il il iftar vakti

21 Şubat Cumartesi günü için iftar saatleri şehir bazlı olarak farklılık gösteriyor. Oruçlarını akşam ezanıyla açacak vatandaşlar, yaşadıkları illerin iftar vakitlerini araştırıyor. İşte bazı iller için iftar saatleri:

İstanbul - İftar: 18:54

Edirne - İftar: 19:03

Ankara - İftar: 18:40

İzmir - İftar: 19:05

Bursa - İftar: 18:55

Manisa - İftar: 19:03

Antalya - İftar: 18:52

Adana - İftar: 18:33

Adıyaman - İftar 18:21

Konya - İftar: 18:44

Kayseri - İftar: 18:31

Samsun - İftar: 18:25

Trabzon - İftar: 18:12

Ordu - İftar: 18:19

Erzurum - İftar: 18:06

Malatya - İftar: 18:20

Van - İftar: 17:59

Gaziantep - İftar: 18:25

Şanlıurfa - İftar: 18:19

Diyarbakır - İftar: 18:13

Kaynak : PERRE