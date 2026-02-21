Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), Doğal Gaz Piyasası Dağıtım ve Müşteri Hizmetleri Yönetmeliğinde değişikliğe giderek uygulamaları hızlandırmayı ve tüketici haklarını güçlendirmeyi amaçladı. Değişiklikler Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, 65 yaş üstü muhtaç aylığı alan veya düzenli sosyal yardım hakkı bulunan abonelerden 4 bin 135 TL olan güvence bedeli alınmayacak. Abonelik bedeli kredi kartına 6 eşit taksitte ödenebilecek. Aynı adrese daha önce bağlantı bedeli ödenmişse, ikinci kez tahsilat yapılmayacak.

Bağlantı ve Servis Hattı Düzenlemeleri

Abone bağlantı bedeli, bağlantı anlaşması sırasında bir defaya mahsus alınacak. Servis hattı imalatına başlanmamışsa başvuru üzerine 5 iş günü içinde ücret iade edilecek. Servis hattı için gerekli izin başvuruları, bağlantı bedelinin tahsilinden itibaren en geç 5 iş günü içinde tamamlanacak. Servis hattı, kural olarak 30 gün içinde tamamlanacak ve gaz arzına hazır hale getirilecek; talep sahibinin onayıyla bu süre 90 güne kadar uzatılabilecek. Gerekli izinlerin alınamaması halinde, süre bitiminden itibaren 5 iş günü içinde bağlantı bedeli iade edilecek.

Yakıcı Cihaz ve Abonelik İşlemleri

Yakıcı cihazın tipi, yerleşimi veya kapasitesi değişmiyorsa, cihaz değişimi için proje tadilatı gerekmeyecek. Değişim, dağıtım şirketi tarafından hazırlanan formun cihazı değiştiren firma tarafından doldurulması ve şirket yetkilisinin kontrolü ile yapılacak. Devreye alma işlemi, tesisat kontrolünün ardından gerçekleştirilecek.

İlk abonelik sözleşmesi, iç tesisat proje onayı sonrası belgelerin ibrazı ve güvence bedelinin tahakkuk/tahsiliyle imzalanacak veya mesafeli olarak kurulacak. Aynı adreste sonraki aboneliklerde gaz arzı, sözleşmenin imzalanmasından itibaren 4 iş günü içinde tesisat kontrolü sonrası başlatılacak. Eksiklikler giderildikten sonra yeniden kontrol sağlanarak gaz açılacak. Yetkili idarelerce hizmeti durdurulan veya sözleşmesi sonlandırılan abonelikler için yeni sözleşme, ilgili idarenin yazılı onayı olmadan imzalanamayacak.

Güvence Bedeli ve Taksit Uygulaması

Mekanik sayaç kullanan abonelerden bir defaya mahsus güvence bedeli tahsil edilecek. Ödeme nakit veya kredi kartıyla, peşin veya en az 6 eşit taksitte yapılabilecek; vade farkı uygulanmayacak. Ön ödemeli sayaç kullananlar, ibadethaneler, cemevleri, Kur'an kursları, belirli kamu idareleri ve sosyal yardım alan haneler güvence bedelinden muaf tutulacak. Ancak mevcut aboneliğin sona erdirilerek aynı kişi tarafından aynı adreste yeniden abonelik kurulması durumunda muafiyet uygulanmayacak.

Sayaç, Fatura ve Kesme İşlemleri

Sayaçların takılması, sökülmesi ve kontrolü yalnızca dağıtım şirketi tarafından yapılacak. Gaz arzını engelleyen sayaç arızalarına en geç 24 saat içinde müdahale edilecek. Dış müdahale sonucu oluşan zarar müşteriye ait olacak; ölçüm sistemine müdahale edilerek tüketimin eksik veya hatalı ölçülmesi kaçak kullanım sayılacak.

Fatura ödeme süreleri, sayaç okuma süresi ve tüketim tutarlarının ödenmesine ilişkin düzenlemeler yeniden belirlendi. Faturalar, son ödeme tarihinden en az 10 gün önce tüketiciye iletilecek ve ödeme süresi 5 iş gününden az olmayacak. Borçların 3 ay içinde ödenmemesi halinde, sözleşmenin feshi için en az 3 iş günü önceden birden fazla iletişim kanalıyla bildirim yapılacak.

Acil Müdahale ve Lisans Düzenlemeleri

Dağıtım şirketleri, arızalara zamanında müdahale edecek acil müdahale organizasyonu kuracak ve acil ihbar hatlarında en geç üçüncü çalışta yanıt verecek altyapı oluşturacak. Afet ve acil durumlarda şirketler birbirine personel ve ekipman desteği sağlayabilecek.

Faaliyet verilerinin dijital ortamda lisans bazında ayrıştırılması, arşiv sistemlerinin kurulması ve en az bir işletme binası oluşturulması zorunlu hale getirildi; bu yükümlülükler 24 ay içinde tamamlanacak. Doğrudan iletim hattına bağlı serbest tüketicilere gaz arzı sağlayan tesisler, belirli şartlarla dağıtım bölgesi kapsamına alınarak lisans tadiline konu olabilecek.

Yönetmelik hükümlerinin uygulanmasından EPDK Başkanı sorumlu olacak.

HABER: ULUSAL (PERRE) - Berfin GÜRBÜZ

Kaynak : PERRE